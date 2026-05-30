Rescatan en helicóptero una mujer herida en la senda de Los Tejos, en Neila (Burgos)

Burgos, 30 may (EFE).- Una mujer de unos 55 años ha sido evacuada en helicóptero tras sufrir una caída cuando realizaba la senda de Los Tejos, en el entorno de Neila (Burgos), ya que no podía continuar al haberse lesionado el tobillo.

Según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a través de un comunicado, la mujer se encontraba a unos 600 metros de la Laguna de Cascada, en una zona inaccesible para vehículos.

PUBLICIDAD

Tras realizar una multiconferencia para realizar una primera valoración e indicar al alertante las pautas a seguir hasta la llegada los servicios de emergencia, el Centro Coordinador de Emergencia ubica la localización exacta de la víctima y moviliza un helicóptero de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Asimismo, el 1-1-2 avisa del incidente a la Guardia Civil y a los bomberos de Burgos.

Al llegar, los rescatadores acceden a la zona en grúa simple. Tras ser valorada en el lugar, la rescatadora enfermera le inmoviliza la pierna con una férula y, a continuación, es izada hasta el helicóptero mediante grúa doble con triángulo de evacuación.

PUBLICIDAD

De allí, la mujer es trasladada al campo de fútbol de Quintanar de la Sierra, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias (Sacyl) y, finalmente, evacuada en una ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de Burgos. EFE

(Foto) (Vídeo)