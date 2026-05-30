Espana agencias

Rescatan en helicóptero una mujer herida en la senda de Los Tejos, en Neila (Burgos)

Guardar
Google icon

Burgos, 30 may (EFE).- Una mujer de unos 55 años ha sido evacuada en helicóptero tras sufrir una caída cuando realizaba la senda de Los Tejos, en el entorno de Neila (Burgos), ya que no podía continuar al haberse lesionado el tobillo.

Según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a través de un comunicado, la mujer se encontraba a unos 600 metros de la Laguna de Cascada, en una zona inaccesible para vehículos.

PUBLICIDAD

Tras realizar una multiconferencia para realizar una primera valoración e indicar al alertante las pautas a seguir hasta la llegada los servicios de emergencia, el Centro Coordinador de Emergencia ubica la localización exacta de la víctima y moviliza un helicóptero de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Asimismo, el 1-1-2 avisa del incidente a la Guardia Civil y a los bomberos de Burgos.

Al llegar, los rescatadores acceden a la zona en grúa simple. Tras ser valorada en el lugar, la rescatadora enfermera le inmoviliza la pierna con una férula y, a continuación, es izada hasta el helicóptero mediante grúa doble con triángulo de evacuación.

PUBLICIDAD

De allí, la mujer es trasladada al campo de fútbol de Quintanar de la Sierra, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias (Sacyl) y, finalmente, evacuada en una ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de Burgos. EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una nueva manifestación en València vuelve a pedir el acta de diputado de Carlos Mazón

Infobae

José Juan Romero: "Tengo otro año de contrato pero el presidente quiere que renueve"

Infobae

Una lesión muscular pone en duda participación de Paredes en debut de Argentina en Mundial

Infobae

La final mantiene el 1-1 al descanso de la prórroga

Infobae

Muere ahogada en una playa de Salou (Tarragona) una turista italiana de 87 años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

El acuerdo de Reino Unido para desarrollar un proyecto de drones submarinos: colaborará con Estados Unidos y Australia para “pisar el acelerador”

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

¿Te pueden multar si no estás conduciendo? Un juzgado elimina una multa de 200 euros por una ITV caducada porque el coche estaba estacionado

El Día de las Fuerzas Armadas reúne a miles de personas en Vigo en un desfile marcado por vehículos nuevos, la caída de la bandera y el mal tiempo

ECONOMÍA

La dependencia española de minerales críticos sitúa a China como el principal socio comercial, un rol con un fuerte poder sobre la economía local

La dependencia española de minerales críticos sitúa a China como el principal socio comercial, un rol con un fuerte poder sobre la economía local

Valencia, Baleares y Canarias lideran la creación empresarial en España: transporte y logística los principales sectores

La reforma laboral redujo la temporalidad, pero no mejoró los ingresos de la Seguridad Social

Las palabras de Juan Roig (Mercadona) en la graduación de una escuela de negocios: “Todos los empresarios tenemos los mismos problemas, la diferencia son los ceros”

Los recursos naturales de Latinoamérica, una prioridad para EEUU y China, pero también para la UE

DEPORTES

La Policía investiga al “quiromántico del FC Barcelona” por presunta estafa a sus alumnos: 280.000 euros en cursos con certificados falsos

La Policía investiga al “quiromántico del FC Barcelona” por presunta estafa a sus alumnos: 280.000 euros en cursos con certificados falsos

Última hora de la final de la Champions League en directo: nos vamos a la prórroga

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick