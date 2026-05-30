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El flojo viento solo permite disputar una manga

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Barcelona, 30 may (EFE).- El flojo viento reinante en la costa de Barcelona, un levante de apenas cinco nudos, marcó la segunda jornada del 53 Trofeo Conde de Godó OOA, ya que sólo pudo disputarse una manga por categoría este sábado.

La caída casi total del viento provocó que, a primera hora de la tarde, la flota ORC regresara a los pantalanes del Real Club Náutico de Barcelona tras completar una única prueba. Por su parte, las clases ORC A2 y Open disputaron un recorrido costero.

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Pese a que solo se disputó una manga por categoría, se produjeron movimientos importantes en algunas clasificaciones. En la categoría ORC 0, el Vithas-Urbania de Tomás Gasset mantiene su liderato tras ganar la prueba y supera en dos puntos al Hispania de la Armada, que hizo un segundo, el mismo puesto en la general.

En ORC 1 continúa el duelo entre el Hydra-HM Hospitales, con José Ponce a la caña y el campeón olímpico Fernando León a la táctica, y el Soler Cabot-Cornex Capital, con Luis Martínez Doreste al timón. La victoria final se decidirá en la última jornada, ya que ambos DK46 están separados por tan solo un punto.

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En la categoría ORC 2 es donde la clasificación parece más definida en la lucha por el liderato. El campeón del mundo, el Katara del argentino Julián Somodi, volvió a imponerse y suma tres victorias en tres pruebas, manteniéndose invicto.

La batalla se centra ahora en las otras dos plazas del podio, donde el Mágica, patroneado por Marco Corno, y el Ebury Sailing Team de Julio Bernardeau —pendiente aún de una solicitud de reparación por fuera de línea— llegan empatados provisionalmente a 12 puntos en la segunda y tercera posición, respectivamente.

En ORC 3, L’Oreig de Martí Gelabert dio otro paso hacia la victoria final, ya que ganó la única prueba disputada y amplió su ventaja hasta los tres puntos sobre el italiano Milkwave de Alessandro Lotto, que ocupa la segunda posición. A un punto de éste se encuentra el holandés Yellow Rose de Marten Jan Ringers.

En la ORC 4-5 todo sigue igual. El Blue Star V de Ignacio Campo mantiene el liderato por delante del Tupinamba de José Ramón de la Sierra y del Ildemar IV de Gonzalo González. A falta de una jornada, las posiciones parecen bastante consolidadas.

En las categorías ORC A2 y Open, los ORC A2 y los Open Grupo B completaron un recorrido costero recortado de 11,6 millas náuticas. En ORC A2 se impuso nuevamente el Wild de Alicia Gardes y Andreu Pujol, mientras que en el Grupo B la victoria fue para el Odysseus de Juan Meseguer.

Ambos lideran en sus respectivas clases, en ORC A2 el Bonadventure de Lluis Fargas y Mon Cañellas es segundo y el Cometa de Lluis Blanchart, tercero y en ORC B el Totil de Fernando Sales ocupa la segunda plaza y el Euryopa Puse d’Aigo de Luis Penalva, la tercera.

En el Grupo A de Open, que realizó el recorrido completo de 22,7 millas, volvió a ganar el Blue de Diana Corominas, que también lidera la clasificación general, al que le sigue el Duende 50 de Jacinto Rodríguez y el Nomad Geseme de Jesús Turró.

Este domingo se disputará la tercera y última jornada del Trofeo Conde de Godó OOA. El programa contempla hasta tres pruebas a partir de las 12:00 horas, con una hora límite para dar la última salida fijada a las 15:30. EFE

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