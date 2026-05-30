Club de Campo y Atlètic Terrassa, a la final de la Liga Iberdrola femenina de hockey

Madrid, 30 may (EFE).- El anfitrión, el Club de Campo, y el Atlètic Terrassa jugarán este domingo, en una reediciòn de la del año pasado, la final de la Liga Iberdrola de hockey, cuya fase final se juega en Madrid, tras batir este sábado en semifinales al Club Egara por 1-0 y al Sanse Complutense por 1-3.

Un gol de Flor Amundson le bastó al Club de Campo, defensor del título, para eliminar al Club Egara y meterse en el partido por el campeonato. En el minuto 44 Begoña García se revolvió en el área y cruzó la bola para que Flor Amundson la tocara lo justo para marcar el gol del triunfo del cuadro de Pablo Usoz.

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Su rival por el título es, como ya sucedió en 2025, el Atlètic Terrassa, que logró el pase a la final al ganar por 1-3 al Sanse Complutense a base de eficacia y a la actuación en la portería de Clara Pérez, una de las mejores porteras del mundo.

Comenzó el choque con un Atlètic más despierto, pero a mitad de cuarto Sanse Complutense se quedó el control del partido. La primera intervención de Clara Pérez fue a mitad de cuarto y en el minuto 12, Sofía Alcaide también la tuvo, pero su tiro se fue fuera.

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El primer gol del At. Terrassa llegó en el minuto 20 y fue obra de Sofia Rogozki. El resto, en el último cuarto. El 0-2 llegó con un tiro de Núria Carles desviado por Paula Jiménez (m.48), y el 0-3 con el segundo de Rogoski. En el enésimo penalti-córner a favor del Sanse llegó el definitivo 1-3, obra de Lola Riera

El Atlético Terrasra jugará su tercera final liguera consecutiva en busca de su decimonoveno título el primero desde 2008. El Club de Campo aspira a la vigésima cuarta corona y segunda consecutiva. EDFE

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