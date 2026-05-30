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Un libro recoge los discursos parlamentarios de Alfredo Pérez Rubalcaba

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Santander, 30 may (EFE).- Enrique Guerrero, quien fuera subsecretario de Estado de Educación (1991-1993) y eurodiputado (1999-2019), ha recogido en un libro los discursos parlamentarios del exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba.

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha presentado esta nueva obra junto a su esposa, Pilar Goya, y el autor el propio autor, informa el partido socialista en un comunicado.

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La presentación ha tenido lugar en el marco de la escuela de formación que lleva el nombre del político cántabro, que sufrió un ictus y falleció en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) el 10 de mayo a los 67 años.

Casares ha definido a Pérez Rubalcaba "como el mejor político de la historia de Cantabria", destacando también su figura "como uno de los mejores oradores y parlamentarios de la democracia".

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Para Casares, Pérez Rubalcaba es "un ejemplo de vida y un referente para todas las generaciones de demócratas".

"Sus discursos son la mejor guía para los parlamentarios de hoy porque en ellos está la esencia de los valores democráticos y también la contribución que hemos hecho desde la socialdemocracia para que España sea un país a la vanguardia del mundo en derechos y libertades y una de las democracias más avanzadas", ha apostillado. EFE

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EFE

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