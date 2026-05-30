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Un jockey brasileño, De Sousa, de primer nivel mundial para “Sikereti” en el Oaks Español

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Madrid, 30 may (EFE).- El brasileño Silvestre de Sousa, cuatro veces campeón de jockeys en Gran Bretaña, retorna este domingo 31 a Madrid para montar a “Sikereti”, una de las favoritas del Beamonte-Oaks Español, la carrera que determina cuál es la mejor yegua de tres años en los clásicos 2.400 metros y cuya edición de 2025 ya ganara el propio jinete sudamericano con “Sweet Caroline”.

“Sikereti” llega a la cita con tres segundos puestos en su palmarés sobre sendas salidas, y en sus dos carreras de 2026 no ha ganado por auténtica mala fortuna.

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En su reaparición se golpeó en los cajones de salida y se le movió la montura a su jockey, Ignacio Melgarejo, que pese a ello fue capaz de mantenerse sobre la hija de “Zarak” y casi ganar; y en la preparatoria de este Beamonte la yegua perdió varios cuerpos en los primeros metros al comenzar a dar saltos, muestra de su inmadurez.

Por ello, sus propietarios, la familia Mora-Figueroa, han decidido contar con un crack mundial para la gran cita de primavera para las potrancas, De Sousa, que ya aprovechará el viaje al Hipódromo de La Zarzuela para montar en otras carreras.

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“Sikereti”, a la que entrena Álvaro Soto en Madrid, tendrá enfrente nueve rivales en busca de la gloria y de los 30.000 euros de dotación para el propietario vencedor.

“Arzúa”, quien fuera de las potrancas de dos años de más valor en la campaña precedente, partirá también entre las favoritas, pese a que en la presente primavera no ha rendido de igual manera. “Delicada”, que se impuso en la preparatoria cuatro semanas, y “La Llosa”, tercera en la milla de la Poule y que descubre este días las dos curvas, son otras participantes a tener en cuenta en una edición con el pronóstico muy abierto.

El Oaks Español ocupará el quinto y último lugar del programa de mañana, que habrá arrancado a mediodía con una prueba de velocidad (1.200 metros) para los ejemplares de dos años, con “Zelrya”, comprada por la cuadra Mediterráneo tras ganar en París, como clara candidata. Jaime Gelabert será su jockey.

Para la segunda, preparatoria del Gran Premio de Madrid, ocho participantes y la mayoría de alto nivel. “Estraunza”, si corriera en su valor, sería el caballo a batir con el portugués Ricardo Sousa en la silla. Enfrente, enemigos como “Rojiblanco”, en su mejor momento, o el siempre rendidor “Pamplona”.

Dos hándicaps en línea recta completan la oferta. “Días Felices” y “Bajo de Guía” destacan en la tercera carrera, mientras que “Cometa” es un serio aspirante en la cuarta, la Lototurf.

Las mantillas de los caballos favoritos en estas cinco pruebas, soporte de la apuesta Quíntuple Plus, son:

1ª Carrera: 2 (Zelrya)

2ª Carrera: 1 (Estraunza) – 2 (Rojilanco) – 7 (Pamplona)

3ª Carrera: 4 (Días Felices) – 5 (Bajo de Guía)

4ª Carrera: 11 (Cometa)

5ª Carrera: 1 (Arzúa) – 3 (Delicada) – 5 (La Llosa) – 9 (Sikereti). EFE

fg-fc

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