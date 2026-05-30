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Teresa Perales repite oro y suma una plata en las Series Mundiales de Japón

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Redacción deportes, 30 may (EFE).- La nadadora aragonesa Teresa Perales logró este sábado en las Series Mundiales de Fuji-Shizuoka (Japón) la medalla de oro de los 50 braza, clase S2, y la plata en los 50 espalda, sumando tres preseas en total en la competición.

Perales se llevó la victoria en los 50 braza con un tiempo de 1:31.76 y en los 50 espalda registró un crono de 1:13.51, solo superada por la filipina Otom Angel Mae.

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Estas dos medallas se suman al oro logrado en la jornada precedente en los 150 estilos, en una jornada en la que además, en la serie de clasificación, batió el récord del mundo de la distancia con un tiempo de 4:17.71.

Teresa Perales es la deportista paralímpica española más laureada de la historia con 28 medallas en siete Juegos Paralímpicos.

Otra española, Beatriz Lérida, también se subió al podio, en su caso al tercer cajón para recoger un bronce en los 400 estilo libre, en los que marcó un tiempo de 5:04.70. Por delante la polaca Oliwia Jablonska, oro, y la tailandesa Nattharinee Khajhonmatha, plata. EFE

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