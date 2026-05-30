Siete detenidos y dos investigados por una veintena de robos y estafas en pueblos de Jaén

Jaén, 30 may (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado un grupo delictivo acusado de cometer hasta 21 robos en viviendas, contra el patrimonio y estafa en los municipios jiennenses de Baeza e Ibros, en una operación que se ha saldado con siete detenidos y otros dos investigados, mientras que el líder de la trama se encuentra ya en prisión.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la investigación comenzó tras detectarse varios robos con características similares en viviendas de la zona. Los agentes comprobaron que los autores seguían un patrón común y actuaban de forma coordinada.

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Según la investigación, el grupo seleccionaba principalmente viviendas unifamiliares. Mientras uno de los integrantes accedía al interior de los inmuebles tras escalar o forzar los accesos, otros permanecían en el exterior realizando labores de vigilancia para facilitar la huida y alertar ante cualquier presencia policial o vecinal.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil atribuye a los implicados 12 delitos de robo con fuerza en viviendas, un delito de robo con violencia e intimidación, cuatro delitos de hurto, un delito de allanamiento de morada, un delito de daños y dos delitos de estafa.

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Los últimos hechos estarían relacionados con el uso fraudulento de tarjetas bancarias obtenidas durante algunos de los robos. Las tarjetas habrían sido utilizadas posteriormente para realizar extracciones de dinero en distintos salones de juego de la comarca.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes lograron recuperar parte de los efectos sustraídos, entre ellos diversas joyas procedentes de los robos investigados. EFE

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