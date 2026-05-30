España comienza su concentración sin Raya, Zubimendi, Merino, Fabián, Yeremy y Porro

Madrid, 30 may (EFE).- La selección española comenzó este sábado, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), su concentración de cara al Mundial, en el que debutará el 15 de junio ante Cabo Verde, sin cuatro jugadores que disputan la final de la Liga de Campeones, David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino con el Arsenal y Fabián Ruiz con el París Saint-Germain-.

De ellos, está previsto que Mikel Merino se ponga a las órdenes de Luis de la Fuente el 2 de junio, mientras que el resto de jugadores que disputan la final de la ‘Champions’ lo harán un día más tarde.

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Además, tampoco se ha incorporado Yeremy Pino, quien el pasado miércoles ganó la Liga Conferencia con el Crystal Palace frente al Rayo Vallecano y se espera su llegada el lunes 1 de junio, ni Pedro Porro, que llegará a Madrid el domingo 31 por motivos familiares.

Una concentración programada en la tarde del sábado antes de la final de la ‘Champions’, que verán jugadores y cuerpo técnico juntos.

España llevará a cabo el domingo su primer entrenamiento, desde las 11:00 horas CEST (-2 GMT), que será abierto al público y gratuito, en Las Rozas.

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En esa sesión no estarán los cinco futbolistas involucrados en las finales europeas y, para cubrir su ausencia y reforzar la preparación, Luis de la Fuente llamó a nueve jugadores de apoyo -Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra- que se han unido al grupo en el inicio de la concentración y permanecerán con el equipo hasta el amistoso ante Irak.

España disputará otro amistoso de preparación, el día 8 contra Perú en Puebla (México).

En el Mundial, jugará sus dos primeros partidos del Grupo H en Atlanta, ante Cabo Verde el día 15 y Arabia Saudí el 21, y cerrará la primera fase el 27 contra Uruguay en Guadalajara (México).

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Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

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Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna). EFE

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