Sánchez lamenta la muerte de Josefina Molina, cuyo legado "permanecerá para siempre"

Madrid, 30 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este sábado su “tristeza” por el fallecimiento de la cineasta Josefina Molina a quién ha calificado de “pionera del cine español y referente de nuestra cultura” y ha destacado que su legado "permanecerá para siempre".

En un mensaje en la red social X, Sánchez ha asegurado que el legado de Molina “permanecerá para siempre en nuestra memoria y en la historia del cine”.

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Por ello ha enviado su “cariño” a su familia, amistades y compañeros de profesión”.

La cineasta Josefina Molina, presidenta de Honor de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), ha fallecido este sábado, a los 89 años, en su domicilio de Madrid.

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La realizadora cordobesa fue la primera mujer en graduarse en Dirección de Cine en 1962 en la Escuela Oficial de Cine, y la primera directora de cine en ser reconocida con el Goya de Honor de la Academia de Cine, en 2012.

La realizadora cordobesa fue también laureada con la Medalla de Oro al mérito en Bellas Artes, el Premio Nacional de Cinematografía y la primera directora de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Además, era patrona de la Fundación Academia de Cine. EFE

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