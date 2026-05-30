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Rego (BNG) reprocha al Gobierno el "inmenso" gasto militar "en un momento de crisis social y económica"

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El diputado del BNG en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, ha cargado este sábado contra el "inmenso" gasto realizado por el Gobierno central en el desfile de las Fuerzas Armadas --que este año acoge Vigo-- y en la movilización de material bélico "en un momento de crisis social y económica".

El nacionalista ha trasladado sus críticas justo antes del arranque de la manifestación convocada en el centro de Vigo por la Plataforma Galiza pola Paz, en la que cientos de personas han mostrado su rechazo al desfile que ocurrió en Samil a la misma hora, a unos pocos kilómetros de la protesta.

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Desde allí, Rego se ha referido al desfile como "una exaltación del militarismo absolutamente costosa e innecesaria". Así, considera un "despropósito" destinar recursos públicos a estos fines en lugar de hacerlo a "necesidades urgentes", como lo son, a su modo de ver, la vivienda, la sanidad, la dependencia y los servicios públicos.

"En el BNG lo tenemos claro: escogemos entre militarismo y defensa de la democracia y de Galicia como nación. Frente al gasto militar, optamos por la inversión social; y, frente a la guerra imperialista, optamos por la paz y por la soberanía de los pueblos, incluido el pueblo gallego", ha aseverado.

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De este modo, ha apuntado al Gobierno de Sánchez como responsable del "mayor incremento del gasto militar de las últimas décadas", que liga a una "escalada armamentística que hipoteca recursos públicos" y que realiza, en sus palabras, "al dictado de la OTAN y de los Estados Unidos".

Por ello, Rego ha recordado que la formación llevará al próximo pleno del Congreso una moción para que todas las fuerzas políticas se posicionen "sobre una cuestión fundamental": "En época de crisis, ¿cuál debe ser la prioridad?". De esta manera, instará a un posicionamiento sobre su propuesta para "revertir" las políticas de incremento de gasto militar y sobre la salida de España de la OTAN, entre otros.

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