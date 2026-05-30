El Málaga piensa en la promoción en la triste despedida del Zaragoza

Zaragoza/Málaga, 30 may (EFE).- El Real Zaragoza, matemáticamente descendido a Primera RFEF, afrontará este domingo en casa un partido intrascendente en lo deportivo, en el que ya solo se juega la dignidad delante de sus aficionados ante un rival muy difícil, el Málaga, que buscará asegurar su plaza en la promoción de ascenso con una victoria.

La derrota de la semana pasada sufrida contra Las Palmas confirmó el descenso del Zaragoza, que, aunque hubiera ganado, también estaba condenado a bajar por la victoria del Cádiz.

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Por ello, la escuadra zaragozana afronta el partido sin alicientes en el plano competitivo, aunque como destaca su entrenador, David Navarro, existe otro objetivo importante, que es "caer lo más de pie que puedas".

En este contexto, es probable que la afición muestre su descontento con el equipo durante el partido, para el que el Zaragoza recupera efectivos. De esta forma la alineación la podrían conformar Adrián Rodríguez en la portería, Juan Sebastián o Martín Aguirregabiria y Juan Larios o Dani Tasende en los laterales y Aleksandar Radovanovic y Yussif Saidu en el eje de la defensa.

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En el centro del campo, Keidi Bare y Marcos Cuenca podrían repetir si están recuperados de sus dolencias, acompañados por Hugo Pinilla y Toni Moya, mientras que arriba podría alinear a Kenan Kodro y a Dani Gómez.

Enfrente está el Málaga, que depende de sí mismo para certificar la clasificación para la fase de ascenso. Si gana estará dentro pero si empata o pierde tendría que esperar a otros resultados de los equipos implicados.

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El conjunto malagueño, cuarto en la clasificación con 70 puntos, está igualado con Las Palmas y tiene por detrás al Castellón y Burgos con 69 puntos y al Eibar, con 67, mientras que el tercero en la tabla es el Almería como 71.

El Málaga tiene el aviso de lo que ocurrió la pasada jornada, cuando el Racing, ya ascendido y sin nada en juego, visitó el estadio de La Rosaleda y logró un empate e incluso pudo llevarse la victoria.

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Juan Francisco Funes, técnico del Málaga, no va a reservar a ningún jugador por la importancia del duelo, a pesar de la lesión que se produjo el central Diego Murillo en el pasado encuentro, lo que le ha impedido entrenar durante buena parte de la semana, aunque estará en el once inicial, lo mismo que los apercibidos de sanción, el defensa Carlos Puga y los extremos Joaquín Muñoz y David Larrubia.

La alineación será la misma que se midió al Racing hace una semana, ya que no es probable que deje a Carlos Dotor o a Dani Lorenzo en el banquillo, aunque, sí elige la opción de jugar con dos delanteros, entraría Adrián Niño.

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- Alineaciones probables

Zaragoza: Adrián; Larios o Tasende, Radovanovic, Saidu, Aguirregabiria o Juan Sebastián; Toni Moya, Keidi Bare, Hugo Pinilla, Cuenca; Dani Gómez, Kodro.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo, Chupete.

Árbitro: Daniel Palencia (Colegio vasco).

Estadio: Ibercaja Estadio.

Hora: 18.30. EFE

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