PNV ve parte de la sociedad "educada en el odio a la Policía" y EH Bildu a un sector de la Ertzaintza "ultraderechizado"

El PNV considera que un sector de la sociedad vasca ha sido educado en "el odio a la Policía" y lo "practica", algo que considera que "hay que cambiar", mientras que EH Bildu cree que hay "una parte de la Ertzaintza que está ultraderechizada, como ocurre con otras Policías", y pide un debate sobre el modelo policial tras lo ocurrido el pasado sábado en durante la intervención de la Ertzaintza en el recibimiento de los miembros de la flotilla a Gaza.

El PSE-EE apunta que, "una cosa es exigir responsabilidades" sobre "actuaciones concretas" y otra "muy distinta" es que la Policía vasca sea "una diana permanente". El PP, por su parte, defiende la "absoluta profesionalidad" del Cuerpo y llama al PNV a que "cierre filas"; y VOX dice que los "impresentables" son "quienes organizan movilizaciones de este tipo", y ve en las imágenes de estos sucesos una "provocación constante" hacia los agentes.

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Parlamentarios vascos han debatido en Radio Euskadi sobre la pertinencia de la actuación de la Ertzaintza el pasado sábado en el aeropuerto de Loiu, tras la llegada de miembros de la Global Sumud Flotilla, unos hechos que terminaron con cuatro personas detenidas y algunos agentes y civiles contusionados, y que está investigando el Departamento de Seguridad.

El parlamentario del PNV Jon Andoni Atutxa, tras señalar que los hechos ocurridos el sábado pasado "nunca debían de haber sucedido", ha reconocido tener "una imagen de lo que podía haber pasado" que, una vez vistos los vídeos, su "percepción cambió".

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"Lo que pudimos ver todos y todas fue un ambiente de tensión generado por varias personas con el fin o la finalidad de incomodar al dispositivo policial que ahí estaba, que había sido llamado poco tiempo antes por las propias autoridades del aeropuerto", ha explicado.

Atutxa ha recordado que se "han tomado las medidas" a "nivel interno" para esclarecer los hechos, y ha reflexionado sobre "qué modelo de sociedad queremos". "¿Por qué esto pasa aquí y no en otros lugares?", se ha preguntado.

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"¿Por qué tenemos un sector de la sociedad que ha sido educado y que practica el odio a la policía?. Eso es lo que tenemos que, desde luego, intentar cambiar, porque si no, la situación va a entrar en una espiral que a nadie beneficia", ha afirmado.

PARTE DE LA ERTZAINTZA "ULTRADERECHIZADA"

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha pedido "hablar del modelo policial con claridad, con sosiego y con tranquilidad", porque, de lo contrario, cree que los "problemas" se harán "cada vez más grandes".

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Considera "absolutamente inadmisible" la actuación de la Ertzaintza en Loiu, y cree que una parte de la Ertzaintza "que está ultraderechizada, como ocurre con otras Policías".

Además, ha criticado las respuestas en sede parlamentaria del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a quien se le preguntó "directamente si fue proporcional la actuación que se dio en Loiu, y no hubo respuesta", por lo que ve "un intento claro de cambiar el foco".

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Por ello, ha reclamado que se tomen "decisiones inmediatas" como que los "responsables de este operativo tengan que ser apartados", y ha pedido al Gobierno vasco que "deje esa fase negacionista", y le insta a "admitir que hay un problema con una parte de la Ertzaintza que está absolutamente fuera de control".

"CONCENTRACIÓN NO COMUNICADA"

El parlamentario Pau Blasi, del PSE-EE, ha querido añadir que "la concentración en Loiu no había sido comunicada" y que la brigada "acude sin saber de antemano a dónde va", algo que "no justifica nada pero sí da cierto contexto de una situación difícil de gestionar".

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Blasi ha pedido tranquilidad para que la investigación interna "se analice con rigor", y ha lamentado que "una llegada que debería haber sido festiva, incluso reivindicativa, termine con broncas, empujones y cargas policiales", algo que no es "en absoluto edificante".

Por otra parte, ha aclarado que "una cosa es exigir responsabilidades sobre actuaciones concretas y otra muy distinta es convertir a la Ertzaintza en una diana permanente", y ha calificado de "inadmisibles" los "señalamientos personales como están ocurriendo esta semana en redes sociales".

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"Precisamente porque defendemos una Policía democrática, integral, cercana a la ciudadanía y sometida al control público, rechazamos tanto los abusos concretos como los discursos que en un momento dado pueden estar alimentando un odio indiscriminado a los agentes", ha asegurado.

"CERRAR FILAS"

Laura Garrido, parlamentaria del PP, ha criticado al PNV que no le ve "con la contundencia debida" ante los "señalamientos" contra el Cuerpo policial, y ha pedido "cerrar filas" y "no caer nuevamente en la trampa de EH Bildu".

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"En esto hago un llamamiento expresamente al PNV", ha dicho, para añadir que el modelo policial es "efectivo, que funciona, con profesionalidad, y que sé que hay alguna actuación que hay que analizar, pero, desde luego, con imparcialidad absoluta y con objetividad absoluta".

Garrido cree que la Ertzaintza "actuó tras provocaciones para garantizar el orden público y la seguridad" en el aeropuerto ante "actitudes que no eran tolerables", y ha afirmado estar "segura" de que "ponderó su actuación" y "actuó con absoluta profesionalidad en circunstancias muy complicadas y bajo tensión".

Además, ha querido mostrar su "apoyo inequívoco" a la Policía vasca "ante la campaña de señalamiento y hostigamiento permanente de la que está siendo objeto por parte de grupos perfectamente identificados, vinculados a la izquierda abertzale y a movimientos euskofascistas".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, cree que "el respeto a la autoridad debe ser una máxima que muchos políticos han perdido" y señala como responsables de los hechos a "los impresentables son quienes organizan movilizaciones de este tipo".

"De hecho, si se ve el vídeo, vemos la provocación constante hacia los ertzainas por parte, en primer lugar, del etarra José Javier Osés, porque es lo que hizo, por medio de empujones, de insultos, hasta que consiguió el propósito que tenía, que es que la Ertzaintza tuviese que actuar en defensa propia", ha argumentado.

Martínez señala a la "ultraizquierda violenta" que "aprovecha cualquier convocatoria o protesta para infiltrarse dentro y generar violencia y caos", y considera que el despliegue policial "era muy reducido", uno de los "grandes errores del Departamento de Seguridad".

La parlamentaria llama a no "restar el potencial intimidatorio" de "los violentos de la ultraizquierda", y tampoco "cuestionar constantemente a quienes han de velar por la seguridad de todas las personas", que en esa ocasión "estaban obligados a proteger a los viajeros que llegaban y que nada tenían que ver con la patética flotilla propalestina".