PNV pide a Sánchez que comparezca antes del día 24 y reprocha a EH Bildu que no pida explicaciones

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cree que "es muy grave" lo que está sucediendo con las investigaciones judiciales sobre presunta corrupción alrededor del PSOE, que mantiene la legislatura "completamente paralizada", y ha dicho que no tiene "muchas esperanzas" en las explicaciones que dé en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una comparecencia que debería, a su juicio, producirse antes del próximo día 24 de junio.

También ha reprochado a EH Bildu que sea el único que no reclama explicaciones, "como si no pasara nada", y ha acusado al PP de actuar de "manera absolutamente irresponsable", poniendo "a caldo" al PNV y "unido a la ultraderecha, una y otra vez, abriéndole camino y haciendo una fosa entre mitades de la sociedad".

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Esteban se ha referido en estos términos en el acto de inauguración del nuevo batzoki en Lasarte-Oria (Gipuzkoa), en la avenida del Hipódromo 9, junto a la presidenta del GBB, Euge Arrizabalaga, en el que se ha reconocido a la militancia de esta localidad y a los impulsores del primer batzoki del municipio.

El dirigente jeltzale ha defendido que "hay un valor inexcusable, que es la honestidad, que es la marca del PNV y seguirá siéndolo". Además, en cuanto al actual contexto político, ha reconocido que "lo que pasa en Madrid es grave".

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"Es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente, se quiera o no se quiera. El ambiente es irrespirable con todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales. ¿Cómo acabará uno o el otro? No lo sé (en alusión al PSOE y al PP), pero el ambiente es irrespirable. No voy a juzgar ni la culpabilidad ni la inocencia de unos y de otros", ha asegurado.

El líder jeltzale ha asegurado que "todo ello hace un cóctel" que hace "imposible la gobernabilidad y menos el presupuesto". Tras apuntar que han exigido reiteradamente explicaciones sobre las últimas investigaciones judiciales que afectan al partido y al Gobierno, ha dicho que Sánchez ha anunciado ahora que comparecerá en el Congreso. "Se lo han pedido por escrito ERC, BNG, Compromís, ¡curioso, Bildu no se lo ha pedido!. Es el único partido que no pide explicaciones, como si no pasara nada", ha apuntado.

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EXPLICACIONES DE SÁNCHEZ

Esteban ha indicado que le parece "muy bien" que el presidente del Gobierno vaya a dar explicaciones, pero no cree que haga falta esperar hasta el día 24 de junio "para eso y, además, mezclarlo con la reunión del Consejo Europeo".

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"¿Vamos a hablar de Europa?, ¿De la situación política en el Estado?, ¿De hacer un 'nahaste borraste', una mezcolanza, o de que no se dé ninguna explicación?. Ya veremos cómo acaba. Yo la verdad es que tampoco tengo muchas esperanzas de que haya muchas aclaraciones", ha apuntado.

PP

Por otro lado, Esteban se ha referido al acto del PP que estaba teniendo lugar paralelamente en Bilbao y en el que intervenía el secretario general de esta formaicón, Miguel Tellado, "al alimón" con el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, en fiesta, para "poner a caldo" al PNV y "seguro" que a él "también".

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"Es lo habitual, es lo que estamos viendo un día tras otro. Y además, estoy seguro que pedirán responsabilidad al PNV ante esta situación", ha indicado.

A continuación, ha censurado que "pide responsabilidad al PNV este PP que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, una y otra vez, abriéndole camino y haciendo una fosa entre mitades de la sociedad, insultándonos continuamente, despreciando el autogobierno vasco".

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"¿Esta gente nos pide responsabilidad?", ha preguntado. En este sentido, les ha dicho que sigan viniendo a Euskadi para "meterse e insultar con el PNV", que así les va a ir.

Esteban ha felicitado a los jeltzales de Lasarte-Oria por este nuevo batzoki "a pie de calle, como tiene que ser", porque, a su juicio, a lo que hay que estar es "atendiendo a la calle" y que la gente "entre cuando lo necesite", para "intercambiar opiniones, cuando quiera decir cosas, o cuando quiera decir las cosas que están mal también y que quiere" que el PNV cambie o las que "nos estamos olvidando y quiere que impulsemos".

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"Sabemos quienes somos. No tenemos que andar disfrazándonos con plumas, con vestidos de otros, sabemos cuál es nuestro modelo de hacer, nuestro modelo de país, un modelo de país democrático, tolerante, con los derechos humanos como norma, solidario y que es el que a la postre ha configurado este país, un país confiable, que se sabe a dónde va, del que no puedes esperar un cataclismo de un día para otro porque hay un hilo conductor que lo fija, que le da seguridad", ha aseverado.

"SERIEDAD"

Por ello, ha apelado "a mirar con optimismo en este país" al futuro pese a las "dudas" que existen en la geopolítica mundial en las guerras y en "todos los cambios que estamos viviendo", porque el PNV tiene "las fórmulas" y no va a "prometer de un día para otro que va a solucionar las cosas como algunos que dicen que con una Ley van a solucionar todo y luego cuando se tiene la Ley las cosas van a peor", porque cuando el PNV promete las cosas lo hace "con seriedad" y "paso a paso".

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Aitor Esteban ha incidido en que el PNV no se queda "en eslóganes", sino que "ve la realidad, lo que ocurre y lo explica a la gente" con un valor "inexcusable", la "honestidad".

Por su parte, Arrizabalaga ha criticado a EH Bildu que se define como ahora como izquierda "plurinacional", porque "su marca de referencia es el Estado", mientras que el PNV es "abertzale". Además, ha puesto en valor el "largo recorrido" del PNV a favor del autogobierno, el estatuto, el concierto económico, el euskara y frente a los "autoritarismos, de cualquier color".

Tras denunciar que en la política hay "mucho ruido" que intenta "condicionar" la política ha reivindicado centrarse en la "agenda política vasca" y "liderar acuerdos de país".

En este sentido, ha denunciado que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, habla también de acuerdos, pero únicamente para "quedar bien", porque la posición "sistemática" de la formación soberanista ha sido y es "el no". "Siempre no, sin argumentos", ha apuntado. Frente a ello, ha subrayado que el PNV tiene "un proyecto para el futuro" de Euskadi y va a seguir trabajando para "sacarlo adelante".