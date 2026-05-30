Muere un motorista tras chocar contra un camión de la basura en Jerez (Cádiz)

Jerez de la Frontera (Cádiz), 30 may (EFE).- Un motorista ha fallecido en la madrugada de este sábado tras colisionar con un camión de recogida de residuos urbanos en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, el siniestro se produjo sobre las 3:37 horas en la calle Beato Diego de Cádiz, donde, por causas que se investigan, la motocicleta impactó contra un vehículo de recogida de basura.

PUBLICIDAD

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, así como agentes de la Policía Local.

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida del motorista, cuyo fallecimiento fue confirmado en el lugar del accidente. No han trascendido más datos de la víctima.

PUBLICIDAD

Las circunstancias en las que se produjo la colisión están siendo investigadas. EFE

fjs/fs/jlm