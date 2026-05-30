Mañueco expresa su "orgullo, gratitud y apoyo" a las Fuerzas Armadas y agradece su "entrega y vocación"

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado el "orgullo, apoyo y gratitud" de la comunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas que velan por la libertad y seguridad.
A través de un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado la "entrega y vocación" de los hombres y mujeres que sirven a España y ha subrayado el reconocimiento de Castilla y León a su labor.
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El líder autonómico ha acompañado su publicación con un mensaje difundido por la Casa Real relativo al acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas 2026.
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