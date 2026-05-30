Los internacionales españoles verán juntos la final de la Liga de Campeones

Madrid, 30 may (EFE).- La selección española iniciará esta tarde su concentración de cara al Mundial, en el que debuta el 15 de junio ante Cabo Verde, y lo hará antes de la disputa de la final de la Liga de Campeones que los internacionales y cuerpo técnico verán juntos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Los futbolistas seguirán a cuatro de los que serán sus compañeros en el Mundial. Tres del Arsenal -David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino- y uno en el París Saint-Germain -Fabián Ruiz-.

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Los cuatro, independientemente del resultado de la final, disfrutarán de unos días de descanso y se incorporarán a la concentración a tiempo para viajar a Chattanooga (Atlanta, Estados Unidos) el 5 de junio, donde la selección española establecerá su cuartel general durante el torneo.

España disputará dos amistosos de preparación, el día 4 ante Irak en La Coruña y el día 8 contra Perú en Puebla (México). Tras esto, jugará los dos primeros partidos del Grupo H en Atlanta, ante Cabo Verde el día 15 y Arabia Saudí el 21, y cerrará la fase de grupos el 27 contra Uruguay en Guadalajara (México). EFE

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