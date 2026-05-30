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La alemana Darja Varfolomeev, medalla de oro en la general del europeo en Varna

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Redacción Deportes, 30 may (EFE).- La gimnasta alemana Darja Varfolomeev, se proclamó este sábado campeona del europeo de gimnasia rítmica en Bulgaria, donde se colgó la medalla de oro en la clasificación general tras sumar 120.150 puntos en cinta y mazas, seguida de la búlgara Stiliana Nikoloa, plata y la ucraniana Taisiia Onofriichuk, bronce.

Era el único título que le faltaba a la alemana, la medalla de oro en la clasificación general de un europeo, tras conseguir el título olímpico en París 2024, dieciséis medallas en los Mundiales de gimnasia rítmica y ocho medallas en distintas modalidades en campeonatos europeos.

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Varfolomeev comenzó la mañana siendo la primera clasificada en la prueba de aro con una puntuación de 29.750, seguida de la sexta posición en el ejercicio con pelota tras varios errores y 27.400 puntos, por lo que terminó segunda por detrás de la búlgara Stiliana Nikolova.

Tras conseguir una plaza para la segunda final, donde se clasificaron las diez mejores, ejecutó sin penalizaciones el ejercicio con las mazas obteniendo 31.000 puntos y 29.550 en el ejercicio con la cinta. El computo global fue de 120.150 lo que le acreditó con la medalla de oro y el título de campeona de europa.

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La medalla de plata fue para la anfitriona Stiliana Nikolova, de 20 años, que ostenta ocho medallas en campeonatos mundiales y 14 en europeos.

Siguiendo la estela de la alemana, obtuvo la segunda plaza 30.050 puntos en el ejercicio de mazas y 29.050 en el de mazas. Finalmente se sube al segundo peldaño del podio con una puntuación de 118.750.

El podio lo cierra la ucraniana Taisiia Onofriichuk con 117.150 puntos. Las tres consiguen una plaza para la final por aparatos que se disputa este domingo en Varna (Bulgaria). EFE

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