Comuns, IU, Sumar y Más Madrid llaman a "resistir" y piden impulsar las políticas de vivienda

Comuns, IU, Sumar y Más Madrid han llamado este sábado a "resistir" ante la situación de la legislatura e impulsar la acción del Gobierno en ámbitos como la vivienda para reforzar las políticas progresistas del Ejecutivo.

Así lo han defendido las cuatro formaciones en un acto en Barcelona bajo el lema 'Un paso al frente' en el que han participado los ministros de Cultura, Ernest Urtasun; Sanidad, Mónica García; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; así como del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, y el coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello.

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Durante el acto, Bustinduy ha asegurado que volverán a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados "cuanto antes", así como la prórroga de los alquileres, y ha reivindicado que todo lo que han ganado los trabajadores no puede convertirse en beneficio privado de una maquinaria rentista.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)