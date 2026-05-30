Los partidos de Sumar se ofrecen como alternativa "limpia" y exigen explicaciones al PSOE

Barcelona, 30 may (EFE).- Las formaciones políticas Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid han advertido este sábado al PSOE de que la "operación de derribo" de la derecha no es "ninguna excusa" para eludir las explicaciones sobre los casos de presunta corrupción que salpican a ese partido, y se han ofrecido como alternativa "limpia de corrupción".

Las formaciones han fijado esta posición conjunta en Barcelona durante un acto en el que han intervenido los ministros Ernest Urtasun, Mónica García y Pablo Bustinduy, además del coordinador de IU, Antonio Maíllo, y la coordinadora de Sumar, Lara Hernández.

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado de "graves" las últimas informaciones judiciales y ha exigido al PSOE "asumir responsabilidades" para que la sede de la calle Ferraz no sea un "lastre" para la mayoría progresista en España. EFE

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