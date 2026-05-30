Las españolas Alba Bautista y Daniela Picó se quedan fuera de la lucha por el podio

Redacción deportes, 30 may (EFE).- Las españolas Alba Bautista y Daniela Picó se quedaron fuera de la lucha por el podio en los Europeos de gimnasia rítmica que se disputan en la ciudad búlgara de Varna, al no superar el corte tras las dos primeras rotaciones del concurso completo.

El nuevo formato de competición establecido por la Federación Europeo dividía la final en dos bloques: un primero en el que las veinte finalistas realizaron los ejercicios de pelota y aro, mientras que en el segundo sólo las diez primeras tras las dos primeras rotaciones completarán los ejercicios de mazas y cinta.

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Un corte que no logró superar Alba Bautista, que concluyó el bloque inicial en decimotercera posición con un total de 54,250 puntos tras firmar una nota de 25,650 con la pelota y de 28,600 con el aro.

Actuaciones que dejaron a la gimnasta turolense, que participará el domingo en las finales de mazas y de aro, a 1,150 unidades de la israelí Daniela Munits, que logró con una puntuación de 55,400 el último billete para la segunda parte de la final.

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Más lejos de la clasificación se quedó la jovencísima Daniela Picó, de tan sólo 17 años, que concluyó en la decimoséptima plaza con un total de 52,500 puntos, tras sumar 27,850 con su ejercicio de aro y 24,650 con el de pelota.

Quien sí estará en el segundo bloque de la final del que saldrá el nombre de la campeona de Europa será la gran estrella local, la búlgara Stiliana Nikolova, que lidera la clasificación tras las dos primeras rotaciones con un total de 59,650 puntos.

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Apenas 50 centésimas de punto más que la alemana Darja Varfolomeev, vigente campeona olímpica y mundial, segunda con una puntuación de 59,600, mientras que la ucraniana Taisiia Onofriichuk, oro en los Europeos disputados el pasado año en Tallin, ocupa la tercera plaza con 58,100 unidades.EFE