Indulto y la terna a hombros en Antequera.

María M. Alba

Antequera (Málaga), 30 may (EFE).- Los novilleros Francisco Morales, Fuentes Bocanegra y Olga Casado han salido a hombros por la puerta grande de Antequera, en el festejo que se celebraba por la Feria de la Primavera, después de cortar siete orejas y un rabo, dos de ellas y el rabo simbólicos, con una buena novillada de Apolinar Soriano en la que se indultó el quinto novillo de la tarde, un excelente novillo de mucha clase.

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La eclosión de la tarde llegó en el quinto novillo, con el indulto de “Correcaminos” de Apolinar Soriano, un excelente animal con mucha clase que le permitió torear a gusto al novillero Fuentes Bocanegra.

Precisamente, había brindado al ganadero el novillero cordobés que empezó la faena con doblones por bajo con mucho gusto para proseguir con la mano derecha. Los mejores pasajes llegaron sobre el pitón izquierdo, por el que el novillo se iba largo y humillando detrás de la muleta. Empezó el público a pedir el indulto del astado y el novillero siguió toreando hasta que el presidente, finalmente, sacó el pañuelo.

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Fuentes Bocanegra estuvo muy dispuesto en su primer oponente, toreando con mucho gusto. El mejor pitón del animal era el izquierdo y lo aprovechó de uno en uno, le faltó algo de ligazón para que terminase de levantar al público de sus asientos.

Francisco Morales volvía a vestirse de luces después de dos años y apenas se le notó la inactividad, a pesar de que lidió el lote más soso del encierro. A su primero, muy aquerenciando en tablas, tuvo que arrancarle las embestidas en esos terrenos, consiguiendo pasajes de calidad, destacando la mano izquierda.

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El segundo de su lote le permitió disfrutar a pesar de que al final del muletazo siempre soltaba la cara y pegaba un tornillazo en la muleta. El malagueño estuvo a la altura de la tarde y administró dos grandes estocadas, en ambos novillos, que le permitió cortar tres orejas.

Olga Casado volvía a Antequera como la triunfadora del festejo del año pasado y volvió a salir a hombros después de cortar una oreja a cada uno de los novillos de su lote. En su primero, lo recibió por verónicas rematando con una muy buena media. Con la muleta comenzó con ayudados por alto de rodillas en el tercio, con mucha disposición.

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Remató la faena con varios circulares invertidos por la espalda y echándose de rodillas al albero. En su segundo, volvió a tirar de oficio y lo recibió por delantales para después hacerle un quite por caleserinas. Con un pase cambiado por la espalda comenzó la faena de muleta, en la que tuvo mucha solvencia y remató por manoletinas.

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FICHA DEL FESTEJO.-. Seis novillos de Apolinar Soriano muy bien presentados, y de buen juego en general, destacando el quinto novillo que fue indultado de nombre “Correcaminos“ y herrado con el número 8.

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Francisco Morales, de celeste y oro: estocada (oreja); estocada (dos orejas)

Fuentes Bocanegra, grana y oro: pinchazo hondo (palmas tras aviso); indulto (dos orejas y rabo simbólicos)

Olga Casado, grana y oro: dos pinchazos y estocada casi entera (oreja); estocada casi entera (oreja)

La plaza registró un tercio de entrada en tarde muy calurosa. EFE

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