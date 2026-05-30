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1-2. El Sporting gana en Granada con un gol en el añadido

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Granada, 30 may (EFE).- El Real Sporting de Gijón cerró la temporada este sábado en el Nuevo Los Cármenes con victoria por 1-2 ante el Granada gracias a un gol en el tiempo añadido de un descafeinado e intrascendente partido al que ambos equipos llegaron sin nada en juego.

La primera parte, jugada como todo el choque a un ritmo muy lento, fue igualada y comenzó con un tempranero gol de José Arnaiz con un tiro colocado desde fuera del área a pase de Manu Trigueros, protagonista del sábado al disputar su último partido como profesional.

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Pudo ampliar su renta el Granada en una jugada individual de Pau Casadesús, aunque lo que llegó en el añadido del primer tiempo fue el empate gijonés marcado con un disparo que tocó en la zaga local por el colombiano Juan Otero, que a la media hora ya había perdonado ante Ander Astralaga.

Los dos equipos pudieron marcar el gol de la victoria en el segundo tiempo, los locales con claras ocasiones de Pablo Sáenz y de José Arnaiz, que se topó con el palo, y los visitantes en sendas llegadas peligrosas de Juan Otero y de Jonathan Dubasin.

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Cuando parecía que el choque iba a acabar en empate, el enésimo error defensivo esta temporada del Granada permitió marcar en el tiempo añadido a Bryan Oliván, desde muy lejos a portería vacía, para dar el triunfo a los suyos.

El 1-2 final hace que el Granada acabe el campeonato con cuatro derrotas seguidas y el Sporting de Gijón con tres victorias consecutivas, aunque ambos coronando una mala temporada en la que se han salvado con holgura pero no han podido pelear en ningún momento por el objetivo del ascenso.

- Ficha técnica:

1; Granada CF: Astralaga; Pau Casadesús, Flores, Manu Lama (Diallo, m.80), Hormigo; Rubén Alcaraz, Izan (Gambín, m.80), Trigueros (Sergio Ruiz, m.60); Pablo Sáenz (Baba, m.60), José Arnaiz (Rodelas, m.85) y Pascual.

2; Real Sporting de Gijón: Yáñez; Kevin (Oliván, m.73), Pablo Vázquez (Bernal, m.73), Perrin (Curbelo, m.73), Cuenca; Justin, Manu Rodríguez, Corredera; Dubasin, Gelabert (Gaspar, m.46) y Juan Otero (Pablo García, m.73).

Goles: 1-0, (m.2) José Arnaiz. 1-1, (m. 45+2) Juan Otero. 1-2, (m.92) Oliván.

Árbitro: Álvaro Moreno (C. Madrileño). Mostró cartulina amarilla a los locales Rubén Alcaraz (m.32) y a los visitantes Kevin (m.27) y Justin (m.68)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 42 de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 6.680 espectadores, según cifra oficial. EFE

jag/arh

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EFE

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