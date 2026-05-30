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Macron recibe el domingo al PSG de Luis Enrique en el Palacio del Elíseo

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París, 30 may (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá este domingo a los jugadores del PSG y a su equipo técnico liderado por Luis Enrique, flamantes campeones de la Champions -la segunda que logran de manera consecutiva- al imponerse en la tanda de penaltis al Arsenal en la final de Budapest.

En un comunicado, El Elíseo informó de que el equipo llegará al Elíseo a las 18:10 hora local (16:10 GMT). Poco después, a las 18:45 horas, Macron dará una declaración pública sobre la hazaña del PSG.

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La recepción en la sede de la Jefatura de Estado de Francia será uno de los puntos álgidos de las celebraciones parisinas del domingo, que este año se desarrollarán en la zona del Campo de Marte, alrededor de la Torre Eiffel, donde se brindará la segunda Liga de Campeones del club a los hinchas.

"Esta victoria recompensa el esfuerzo y el talento de todos los jugadores, así como el trabajo del cuerpo técnico liderado por el señor Luis Enrique. A pocos días de la Copa del Mundo de 2026, este éxito pone de manifiesto la excelencia del fútbol francés y corona el compromiso de todo un club y de sus aficionados", indicó en su comunicado El Elíseo.

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Poco antes, el propio Macron había felicitado, a través de un mensaje en X, al PSG por su segunda Liga de Campeones."¡Una nueva estrella brilla sobre París! Enhorabuena al PSG, que hace soñar a toda Europa. Francia está orgullosa", declaró. EFE

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EFE

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