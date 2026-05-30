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Gomar: “A partir de octubre vendrá FIFA a Valencia para apuntillar las sedes definitivas”

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Valencia, 30 may (EFE).- El presidente de la Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), Salvador Gomar, explicó que a partir de octubre o de noviembre la FIFA visitará Valencia para visitar el Nou Mestalla y valorar si el nuevo estadio valencianista es sede del Mundial 2030, aunque no estuviera en la primera lista de recintos que se realizó.

“La última hora es que hay que esperar a que termine el Mundial de este verano, que además está muy encima, y a partir de octubre o noviembre vendrá ya FIFA aquí y es la que al final tiene que apuntillar cuáles son las sedes definitivas”, indicó en declaraciones a varios medios de comunicación.

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El dirigente destacó que, pese a que Valencia quedó fuera inicialmente de la lista de sedes, las instituciones y entidades implicadas han seguido trabajando para revertir la situación.

“Desde el inicio, desde que nos dijeron que no éramos sede, nos pusimos a trabajar para ser sede e intentaremos conseguirlo. Cuando lo consigamos veremos que ese esfuerzo que hemos hecho entre todos ha valido la pena”, afirmó. La inauguración del Nou Mestalla está prevista para el verano de 2027.

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Además, Gomar explicó que todavía quedan aspectos por concretar relacionados con las subsedes y los campos de entrenamiento oficiales previos a los partidos: “Hay algunas ya determinadas, pero el tema de las subsedes viene también después de este Mundial, cuando ya se tienen que tomar las sedes definitivas”.

En este sentido, apuntó que la Comunidad Valenciana podría acoger varias instalaciones auxiliares vinculadas al torneo aunque finalmente Valencia no fuera designada como sede principal.

“Todo eso todavía tiene que concretarse, pero creo que hay ocho o diez subsedes en la Comunitat Valenciana. Aunque no seamos sede, sí que podrían albergar esas subsedes”, explicó.

Gomar, que afronta su último mandato tras su reelección al frente de la federación valenciana según marca la normativa, situó como uno de sus grandes objetivos lograr que el Nou Mestalla sea escenario del Mundial 2030.

“Seguir peleando para el Mundial 2030, que son los cuatro años que quedan. Ver aquí jugar a cualquier país, da lo mismo que no sea España, ver aquí jugar a cualquier país en el Nou Mestalla, en un partido de la Copa del Mundo, pues será lo último ya”, concluyó. EFE

plm/nhp/og

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EFE

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