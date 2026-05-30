Encuentran un cuerpo sin vida en una zona de monte en Nigrán (Pontevedra)

Santiago de Compostela, 30 may (EFE).- Unos senderistas han hallado este sábado el cuerpo sin vida de una persona en una zona de monte de difícil acceso en Nigrán (Pontevedra).

El 112 Galicia ha informado de que el cuerpo ha sido localizado en el Alto de Monteferro, Panxón, y se está trabajando en su rescate.

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A su vez, las fuerzas del orden trabajan para esclarecer lo ocurrido. A la zona acudieron la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Val Miñor. EFE