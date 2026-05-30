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El Villarreal no ejercerá la opción de compra sobre Alfon, que regresará al Sevilla

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Sevilla, 30 may (EFE).- El extremo Alfon González, cedido por el Sevilla al Villarreal en el pasado mercado invernal, regresará al conjunto andaluz tras comunicar el club castellonense que no ejecutará la opción de compra por siete millones de euros prevista en el contrato de préstamo.

Fuentes de la operación han informado a EFE de que el Villarreal ya le ha comunicado al futbolista manchego que debe volver al Sevilla, al que se reincorporará para cumplir los dos años de contrato que le restan tras fichar el verano pasado como agente libre procedente del Celta.

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Alfon, de 27 años, disputó en su primera media temporada con el Sevilla trece partidos oficiales, en los que marcó dos goles, y marchó enero al Villarreal, con el que ha participado en diez partidos de LaLiga y ha contribuido con un tanto a la tercera plaza lograda por los amarillos. EFE

lhg/agr/og

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