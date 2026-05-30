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El PSC ve una "operación de asedio" tras las causas judiciales que afectan al PSOE

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Barcelona, 30 may (EFE).-  El presidente del PSC en el Parlament, Ferran Pedret considera que existe una "operación de asedio" al Gobierno de Pedro Sánchez tras las causas judiciales que afectan al PSOE y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En una entrevista en Ràdio 4 este sábado, ha equiparado esta situación a los procesos penales por supuesta corrupción que afrontaron Lula da Silva en Brasil, quien terminó absuelto, o António Costa en Portugal, que dimitió por unas acusaciones que posteriormente la justicia archivó.

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En ese sentido, Pedret ha sostenido que existe una "operación" de la "derecha política, financiera, económica, mediática y judicial" contra el ejecutivo de Sánchez, y que el PP está esperando sentado "en un rincón" a que "manos ajenas le despejen el camino" hacia la Moncloa.

Preguntado por si cree que el PSOE está sufriendo 'lawfare', Pedret ha afirmado que no sabe "cómo calificar" las investigaciones en curso y ha dicho que le cuesta "mucho creer" los indicios de la presunta trama para boicotear a la justicia usando fondos del PSOE a la que apunta la investigación del caso Leire.

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"No somos partidarios de las teorías conspirativas, pero es muy difícil no observar una operación de asedio no solo político, sino multidimensional", ha argumentado.

A su juicio, esta operación también apunta al PSC porque es "uno de los pilares fundamentales" del socialismo en España, con la petición de la Audiencia Nacional para que entreguen la documentación relativa a la campaña publicitaria de las elecciones catalanas de 2024.

Pedret ha recordado que PSC y PSOE son dos partidos jurídicamente distintos, y que la documentación que pide el juez Santiago Pedraz está depositada y sometida a control de la Sindicatura de Comptes, que ya la analizó.

"El PSC ha hecho la campaña con total conformidad a la legalidad", ha defendido, y ha añadido que si Junts, PP y Vox piden la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tienen que explicar "en base a qué".

Pedret ha dicho que la "desesperación de Junts" nunca dejará de sorprenderle, después de que los de Carles Puigdemont pidieran a Illa aclarar la adjudicación de un contrato a una unión temporal de empresas que usa tecnología de Huawei y el rol que tuvo Zapatero.

En cuanto a la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra, Pedret ha sostenido que el expresidente es una "referencia" para los socialistas y que también les cuesta "mucho creer" las acusaciones contra él, en las que ve "cosas que no cuadran".

Entre ellas ha mencionado la supuesta relación de las joyas halladas en su despacho (y que su defensa alega que son una herencia familiar) con la trama, o la existencia de una empresa en Dubai "que no se sabe si existe". "Cosas que son un poco cutres", ha apostillado.

Pedret tampoco ve "casual" que Estados Unidos investigara a Zapatero por su relación con Venezuela y con Plus Ultra: "España ha tenido una posición incómoda para algunos actores internacionales relevantes", ha deslizado, en alusión al choque de Sánchez con la administración de Donald Trump en temas como la guerra en Irán.

"Pase lo que pase, el proyecto socialista es colectivo, viene desde hace más de 150 años y no se parará aunque aquellos que están de caza se cobren unas cuantas presas. Somos muchos y muchos y estamos decididos a continuar, no acabarán con nosotros", ha avisado. EFE

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EFE

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