El Barça cierra una temporada histórica y despide la etapa de Alexia, Mapi y Ona Batlle

Sant Joan Despí, 30 may (EFE).- El Barcelona pondrá fin este domingo (16:00h CET) a domicilio ante el Madrid CFF a una temporada histórica, en la que ha conquistado los cuatro títulos en juego, en un partido que marcará también el adiós de la defensa Mapi León, la lateral Ona Batlle y de la capitana Alexia Putellas.

"Se va una futbolista (Alexia) de diez y una persona de diez, una líder total dentro del equipo. Habrá jugadoras que deberán dar un paso adelante para mantener ese liderazgo sano, exigente y competitivo", ha apuntado Pere Romeu en la víspera del último choque.

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Junto a ellas, Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo y Marta Torrejón finalizan contrato el próximo 30 de junio y, aunque aún no han oficializado su futuro, todo apunta a que continuarán en el club, al igual que el técnico Pere Romeu, arquitecto de una temporada perfecta.

"Son tres futbolistas que me gustaría que continuaran. Haré todo lo que esté en mi mano para que se queden. De momento están aquí, entrenando con normalidad, ya se verá", ha señalado Romeu sobre el futuro de las tres jugadoras.

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El último encuentro de un curso que el propio técnico catalán ha calificado como "perfecto", en el que el conjunto azulgrana ha levantado la Liga y la Supercopa de España, además de la Copa de la Reina y, más recientemente, la Liga de Campeones, lograda el pasado sábado tras imponerse al Olympique de Lyon en Oslo (4-0).

"Estoy muy orgulloso de haber mantenido una identidad de juego a lo largo de toda la temporada, de saber competir en todos los escenarios y situaciones que nos ha planteado el año: lesiones, grandes partidos, entre otros. Y, sobre todo, de haber jugado siempre como equipo", ha señalado el técnico azulgrana.

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Este será el último partido de clubes del curso, aunque no el último compromiso para muchas futbolistas, ya que desde el lunes varias internacionales se incorporarán a sus selecciones para la última ventana de la fase de clasificación para la Copa Mundial de Brasil 2027.

España se medirá a Inglaterra e Islandia con once jugadoras del Barcelona convocadas, entre las que destaca el regreso de Aitana Bonmatí, ya plenamente recuperada de la fractura transindesmal del peroné a nivel del tobillo izquierdo que sufrió el pasado noviembre durante un entrenamiento con la selección.

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La tres veces Balón de Oro, que el pasado miércoles marcó en la victoria ante la Real Sociedad (2-1), podría seguir sumando minutos en su puesta a punto en un partido en el que lo más probable es que Pere Romeu dé la oportunidad de despedirse sobre el césped a las tres jugadoras que no continuarán la próxima temporada.

Todo ello en un partido en el que con la única baja de Laia Aleixandri, fuera desde febrero por una grave lesión de rodilla, el Barcelona se mide a un Madrid CFF que encadena dos victorias consecutivas y que, de ganar y si el Sevilla no hace lo propio ante el Espanyol, podría asaltar la octava plaza, ya que tiene el golaveraje particular a su favor. EFE

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