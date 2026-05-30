Espana agencias

El Barça cierra una temporada histórica y despide la etapa de Alexia, Mapi y Ona Batlle

Guardar
Google icon

Sant Joan Despí, 30 may (EFE).- El Barcelona pondrá fin este domingo (16:00h CET) a domicilio ante el Madrid CFF a una temporada histórica, en la que ha conquistado los cuatro títulos en juego, en un partido que marcará también el adiós de la defensa Mapi León, la lateral Ona Batlle y de la capitana Alexia Putellas.

"Se va una futbolista (Alexia) de diez y una persona de diez, una líder total dentro del equipo. Habrá jugadoras que deberán dar un paso adelante para mantener ese liderazgo sano, exigente y competitivo", ha apuntado Pere Romeu en la víspera del último choque.

PUBLICIDAD

Junto a ellas, Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo y Marta Torrejón finalizan contrato el próximo 30 de junio y, aunque aún no han oficializado su futuro, todo apunta a que continuarán en el club, al igual que el técnico Pere Romeu, arquitecto de una temporada perfecta.

"Son tres futbolistas que me gustaría que continuaran. Haré todo lo que esté en mi mano para que se queden. De momento están aquí, entrenando con normalidad, ya se verá", ha señalado Romeu sobre el futuro de las tres jugadoras.

PUBLICIDAD

El último encuentro de un curso que el propio técnico catalán ha calificado como "perfecto", en el que el conjunto azulgrana ha levantado la Liga y la Supercopa de España, además de la Copa de la Reina y, más recientemente, la Liga de Campeones, lograda el pasado sábado tras imponerse al Olympique de Lyon en Oslo (4-0).

"Estoy muy orgulloso de haber mantenido una identidad de juego a lo largo de toda la temporada, de saber competir en todos los escenarios y situaciones que nos ha planteado el año: lesiones, grandes partidos, entre otros. Y, sobre todo, de haber jugado siempre como equipo", ha señalado el técnico azulgrana.

Este será el último partido de clubes del curso, aunque no el último compromiso para muchas futbolistas, ya que desde el lunes varias internacionales se incorporarán a sus selecciones para la última ventana de la fase de clasificación para la Copa Mundial de Brasil 2027.

España se medirá a Inglaterra e Islandia con once jugadoras del Barcelona convocadas, entre las que destaca el regreso de Aitana Bonmatí, ya plenamente recuperada de la fractura transindesmal del peroné a nivel del tobillo izquierdo que sufrió el pasado noviembre durante un entrenamiento con la selección.

La tres veces Balón de Oro, que el pasado miércoles marcó en la victoria ante la Real Sociedad (2-1), podría seguir sumando minutos en su puesta a punto en un partido en el que lo más probable es que Pere Romeu dé la oportunidad de despedirse sobre el césped a las tres jugadoras que no continuarán la próxima temporada.

Todo ello en un partido en el que con la única baja de Laia Aleixandri, fuera desde febrero por una grave lesión de rodilla, el Barcelona se mide a un Madrid CFF que encadena dos victorias consecutivas y que, de ganar y si el Sevilla no hace lo propio ante el Espanyol, podría asaltar la octava plaza, ya que tiene el golaveraje particular a su favor. EFE

avm/fa/og

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Consejería de Salud de Murcia refuerza el control tras una investigación de fraude

Infobae

Junts se reivindica como el voto útil en las municipales contra el "desánimo" y el "odio"

Infobae

Clavijo: "La bronca constante, el vacío en la gestión y el regate corto" impiden avanzar

Infobae

El Club de Campo y RC Polo disputarán la final para conocer al campeón de la liga

Infobae

El Maracaná despide a Brasil rumbo al Mundial pendiente de Neymar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

¿Te pueden multar si no estás conduciendo? Un juzgado elimina una multa de 200 euros por una ITV caducada porque el coche estaba estacionado

El Día de las Fuerzas Armadas reúne a miles de personas en Vigo en un desfile marcado por vehículos nuevos, la caída de la bandera y el mal tiempo

Los combates simulados en los “densos bosques de Kainuu” que han realizado más de 5.000 militares de la OTAN en Finlandia

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 70 aeronaves frente a un descontento “creciente”

ECONOMÍA

El Papa y Bad Bunny coinciden en Madrid: quién tendrá mayor impacto económico en la capital

El Papa y Bad Bunny coinciden en Madrid: quién tendrá mayor impacto económico en la capital

El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

La gripe aviar provocó el sacrificio de 2,7 millones de aves en España y ha disparado el precio del huevo: sube más de un 14%

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

El sector del aceite de oliva denuncia prácticas “especulativas” para forzar un hundimiento en los precios que no se traslada aún al supermercado

DEPORTES

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”