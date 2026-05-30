Espana agencias

Clavijo exige respeto para una Canarias que no se resigna a ser "periferia de nadie" y que no admitirá "imposiciones"

Guardar
Google icon
Imagen FDOYMWMDVRG23IPVZYRLF6X75U

El presidente, Fernando Clavijo, reclamó este sábado "respeto" para una Canarias que no se resigna a ser "periferia de nadie" y que, aunque siempre tenderá la mano, no admitirá "empujones e imposiciones".

Así lo ha puesto de manifiesto durante su discurso en el acto institucional por el Día de Canarias que ha tenido lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, donde ha hecho un llamamiento a todos los isleños a defender el archipiélago "con orgullo y sin complejos".

PUBLICIDAD

"Canarias sabe lo que es y no necesita que nadie venga a decírselo. Es una tierra solidaria que no permite lecciones desde fuera, porque hace tiempo que decidió hablar por sí misma. Una tierra que pide respeto, que no admite imposiciones y que sabe que su presente y su futuro deben decidirse aquí", dijo.

Clavijo apuntó que la Comunidad Autónoma "ha avanzado cuando ha tenido claro su sitio, cuando ha defendido su acento, cuando ha protegido sus símbolos, cuando ha mirado al mundo sin complejos y cuando ha entendido que nuestra identidad no es una nostalgia, sino una fuerza".

PUBLICIDAD

Al respecto, consideró especialmente importante que Canarias defienda esta voz propia en "un tiempo complejo" que las islas deben afrontar con "más unidad, más responsabilidad y más confianza en sí mismas".

"Navegamos por un océano en donde se nos están enviando claras señales que anuncian tormenta. Y sería irresponsable no prepararnos para superarla", indicó al recordar que "cada crisis internacional, cada guerra, cada tensión en los mercados, cada decisión que se adopta lejos de nuestras islas tiene consecuencias muy concretas en la vida diaria de nuestra gente".

"NO PODEMOS PERMITIRNOS SER INGENUOS"

Por su parte, entendió que las grandes políticas comunitarias de cohesión social y ayudas a sectores productivos están amenazadas por recortes derivados de otras prioridades, desafíos ante los que, dijo, "no podemos permitirnos ser ingenuos. Ni en Europa ni en España".

Sobre las relaciones con el Estado, el presidente de Canarias reconoció en su discurso que "la situación de crisis política en España no contribuye precisamente a dar estabilidad y certidumbres a nuestra tierra".

"El regate corto, la búsqueda del relato por encima del resultado, la bronca constante y el vacío en la gestión se ha convertido en la norma y así es imposible avanzar", afirmó.

En este punto, Clavijo consideró que "los hechos vividos recientemente certifican que eso no va a cambiar", por lo que "nos vuelve, una vez más, a tocar defendernos en solitario y exigir el respeto que nuestro pueblo se merece".

"Nuestro mayor patrimonio --añadió-- no está solo en la historia que nos precede, sino en la capacidad que tengamos de seguir construyendo juntos una tierra más justa y más fuerte".

También advirtió que Canarias se juega mucho en la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE. "Nos jugamos que Europa siga entendiendo que Canarias no pide privilegios, sino justicia; que ser región ultraperiférica no es una etiqueta administrativa, sino una realidad diaria que afecta al coste de producir, de transportar, de vivir y de competir desde unas islas situadas en medio del Atlántico", explicó tras solicitar unidad para afrontar este desafío.

DESTACA LA CANARIEDAD DE LA JUVENTUD

Por otro lado, el presidente también centró su mensaje en destacar el fuerte arraigo de la canariedad en la juventud del archipiélago. Se trata, dijo, de "una identidad que cambia de forma cada generación pero que sigue diciendo lo mismo: aquí hay un pueblo que se reconoce, que se quiere y que quiere seguir siendo dueño de su destino".

El presidente recordó que "durante mucho tiempo", la identidad de las islas "se transmitió en las casas, en las plazas, en las romerías, en las canciones y en las historias que se escribieron".

Sin embargo, "hoy nuestros jóvenes cantan, escriben y crean con otros códigos; con otro lenguaje, con otros ritmos y con otra manera de estar en el mundo, pero sienten Canarias con una intensidad que no es tan distinta a la de generaciones anteriores".

Clavijo subrayó que esta "fuerza" de la identidad canaria se manifiesta en las nuevas generaciones del archipiélago "cuando defienden su acento, cuando hablan y escriben sobre su isla, su barrio, su calle, cuando se reconocen en sus símbolos o cuando se indignan porque sienten que no se respeta esta tierra o no se la está cuidando como debiera".

A su juicio, los y las jóvenes del archipiélago "están diciendo con orgullo que Canarias se quiere, se respeta y se defiende". "Esa identidad viva nos demuestra que Canarias sigue hablándose a sí misma. Que nuestros jóvenes no han roto el hilo. Y ese es uno de los mayores retos que tenemos como sociedad: conseguir que lo que heredamos no se convierta en una obligación pesada para quienes vienen detrás, sino en algo que puedan sentir propio", afirmó.

PREMIOS CANARIAS Y MEDALLAS DE ORO

El presidente dedicó asimismo el núcleo de su discurso del 30 de mayo a destacar el ejemplo de los tres Premio Canarias de este año y a los 12 merecedores de la Medalla de Oro como parte de la "fuerza" de Canarias.

Según defendió, sus trayectorias "nos hablan de una Canarias real, una Canarias que no cabe en una sola imagen ni en una sola definición. Una Canarias que crea, que cuida, que compite, que innova, que conserva y que acompaña*que defiende libertades y que protege su memoria".

Destacó que los galardonados con los máximos reconocimientos del archipiélago "nos recuerdan que el patrimonio más importante de esta tierra está en quienes la hacen mejor".

"Su ejemplo debe ser el faro que nos guíe en los momentos inciertos", porque representan a un pueblo "construido con su trabajo, con su talento, con su compromiso, con su esfuerzo diario y también con esa forma tan nuestra de no rendirnos cuando las cosas vienen difíciles", apuntó.

Los tres Premios Canarias de esta edición han recaído en la fundación Canaria MAIN en la categoría de Acciones Altruistas y Solidarias, José Luis Padilla 'Padylla' en Comunicación, y Fernando Martín Menis en Internacional.

Mientras, las 12 Medallas de Oro de Canarias 2026 han sido para Braulio, Fernando Berge Royo, La Casa de Galicia, Juan Espino Dieppa, Ron Arehucas Pedro Zerolo (a título póstumo), Ámate (Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife), Colegios Oficiales de Enfermería de Canarias, María del Carmen Almenara, Club Deportivo In Corpore Sano, Danza de las Cintas de Güímar, y Antonio López Bonilla.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bustinduy anuncia que volverá a llevar "cuanto antes" el decreto de alquileres al Congreso

Infobae

Raúl Fernández vence la 'sprint'; las 'pole position' para Bezzecchi, González y Almansa

Infobae

Gadea (PSRM) dice que López Miras "consuma la infamia" de nombrar a Isabel Ayala como consejera de Salud

Gadea (PSRM) dice que López Miras "consuma la infamia" de nombrar a Isabel Ayala como consejera de Salud

14-12: Los Leones7 ganan a Fiji y pasan como primeros de grupo en Valladolid

Infobae

El humor de Tom Gauld y largas colas con número en el primer sábado de Feria del Libro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

¿Te pueden multar si no estás conduciendo? Un juzgado elimina una multa de 200 euros por una ITV caducada porque el coche estaba estacionado

El Día de las Fuerzas Armadas reúne a miles de personas en Vigo en un desfile marcado por vehículos nuevos, la caída de la bandera y el mal tiempo

Los combates simulados en los “densos bosques de Kainuu” que han realizado más de 5.000 militares de la OTAN en Finlandia

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 70 aeronaves frente a un descontento “creciente”

ECONOMÍA

El Papa y Bad Bunny coinciden en Madrid: quién tendrá mayor impacto económico en la capital

El Papa y Bad Bunny coinciden en Madrid: quién tendrá mayor impacto económico en la capital

El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

La gripe aviar provocó el sacrificio de 2,7 millones de aves en España y ha disparado el precio del huevo: sube más de un 14%

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

El sector del aceite de oliva denuncia prácticas “especulativas” para forzar un hundimiento en los precios que no se traslada aún al supermercado

DEPORTES

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”