Clavijo exige respeto para una Canarias que no se resigna a ser "periferia de nadie" y que no admitirá "imposiciones"

El presidente, Fernando Clavijo, reclamó este sábado "respeto" para una Canarias que no se resigna a ser "periferia de nadie" y que, aunque siempre tenderá la mano, no admitirá "empujones e imposiciones".

Así lo ha puesto de manifiesto durante su discurso en el acto institucional por el Día de Canarias que ha tenido lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, donde ha hecho un llamamiento a todos los isleños a defender el archipiélago "con orgullo y sin complejos".

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"Canarias sabe lo que es y no necesita que nadie venga a decírselo. Es una tierra solidaria que no permite lecciones desde fuera, porque hace tiempo que decidió hablar por sí misma. Una tierra que pide respeto, que no admite imposiciones y que sabe que su presente y su futuro deben decidirse aquí", dijo.

Clavijo apuntó que la Comunidad Autónoma "ha avanzado cuando ha tenido claro su sitio, cuando ha defendido su acento, cuando ha protegido sus símbolos, cuando ha mirado al mundo sin complejos y cuando ha entendido que nuestra identidad no es una nostalgia, sino una fuerza".

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Al respecto, consideró especialmente importante que Canarias defienda esta voz propia en "un tiempo complejo" que las islas deben afrontar con "más unidad, más responsabilidad y más confianza en sí mismas".

"Navegamos por un océano en donde se nos están enviando claras señales que anuncian tormenta. Y sería irresponsable no prepararnos para superarla", indicó al recordar que "cada crisis internacional, cada guerra, cada tensión en los mercados, cada decisión que se adopta lejos de nuestras islas tiene consecuencias muy concretas en la vida diaria de nuestra gente".

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"NO PODEMOS PERMITIRNOS SER INGENUOS"

Por su parte, entendió que las grandes políticas comunitarias de cohesión social y ayudas a sectores productivos están amenazadas por recortes derivados de otras prioridades, desafíos ante los que, dijo, "no podemos permitirnos ser ingenuos. Ni en Europa ni en España".

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Sobre las relaciones con el Estado, el presidente de Canarias reconoció en su discurso que "la situación de crisis política en España no contribuye precisamente a dar estabilidad y certidumbres a nuestra tierra".

"El regate corto, la búsqueda del relato por encima del resultado, la bronca constante y el vacío en la gestión se ha convertido en la norma y así es imposible avanzar", afirmó.

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En este punto, Clavijo consideró que "los hechos vividos recientemente certifican que eso no va a cambiar", por lo que "nos vuelve, una vez más, a tocar defendernos en solitario y exigir el respeto que nuestro pueblo se merece".

"Nuestro mayor patrimonio --añadió-- no está solo en la historia que nos precede, sino en la capacidad que tengamos de seguir construyendo juntos una tierra más justa y más fuerte".

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También advirtió que Canarias se juega mucho en la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE. "Nos jugamos que Europa siga entendiendo que Canarias no pide privilegios, sino justicia; que ser región ultraperiférica no es una etiqueta administrativa, sino una realidad diaria que afecta al coste de producir, de transportar, de vivir y de competir desde unas islas situadas en medio del Atlántico", explicó tras solicitar unidad para afrontar este desafío.

DESTACA LA CANARIEDAD DE LA JUVENTUD

Por otro lado, el presidente también centró su mensaje en destacar el fuerte arraigo de la canariedad en la juventud del archipiélago. Se trata, dijo, de "una identidad que cambia de forma cada generación pero que sigue diciendo lo mismo: aquí hay un pueblo que se reconoce, que se quiere y que quiere seguir siendo dueño de su destino".

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El presidente recordó que "durante mucho tiempo", la identidad de las islas "se transmitió en las casas, en las plazas, en las romerías, en las canciones y en las historias que se escribieron".

Sin embargo, "hoy nuestros jóvenes cantan, escriben y crean con otros códigos; con otro lenguaje, con otros ritmos y con otra manera de estar en el mundo, pero sienten Canarias con una intensidad que no es tan distinta a la de generaciones anteriores".

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Clavijo subrayó que esta "fuerza" de la identidad canaria se manifiesta en las nuevas generaciones del archipiélago "cuando defienden su acento, cuando hablan y escriben sobre su isla, su barrio, su calle, cuando se reconocen en sus símbolos o cuando se indignan porque sienten que no se respeta esta tierra o no se la está cuidando como debiera".

A su juicio, los y las jóvenes del archipiélago "están diciendo con orgullo que Canarias se quiere, se respeta y se defiende". "Esa identidad viva nos demuestra que Canarias sigue hablándose a sí misma. Que nuestros jóvenes no han roto el hilo. Y ese es uno de los mayores retos que tenemos como sociedad: conseguir que lo que heredamos no se convierta en una obligación pesada para quienes vienen detrás, sino en algo que puedan sentir propio", afirmó.

PREMIOS CANARIAS Y MEDALLAS DE ORO

El presidente dedicó asimismo el núcleo de su discurso del 30 de mayo a destacar el ejemplo de los tres Premio Canarias de este año y a los 12 merecedores de la Medalla de Oro como parte de la "fuerza" de Canarias.

Según defendió, sus trayectorias "nos hablan de una Canarias real, una Canarias que no cabe en una sola imagen ni en una sola definición. Una Canarias que crea, que cuida, que compite, que innova, que conserva y que acompaña*que defiende libertades y que protege su memoria".

Destacó que los galardonados con los máximos reconocimientos del archipiélago "nos recuerdan que el patrimonio más importante de esta tierra está en quienes la hacen mejor".

"Su ejemplo debe ser el faro que nos guíe en los momentos inciertos", porque representan a un pueblo "construido con su trabajo, con su talento, con su compromiso, con su esfuerzo diario y también con esa forma tan nuestra de no rendirnos cuando las cosas vienen difíciles", apuntó.

Los tres Premios Canarias de esta edición han recaído en la fundación Canaria MAIN en la categoría de Acciones Altruistas y Solidarias, José Luis Padilla 'Padylla' en Comunicación, y Fernando Martín Menis en Internacional.

Mientras, las 12 Medallas de Oro de Canarias 2026 han sido para Braulio, Fernando Berge Royo, La Casa de Galicia, Juan Espino Dieppa, Ron Arehucas Pedro Zerolo (a título póstumo), Ámate (Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife), Colegios Oficiales de Enfermería de Canarias, María del Carmen Almenara, Club Deportivo In Corpore Sano, Danza de las Cintas de Güímar, y Antonio López Bonilla.