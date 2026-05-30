Casademont Zaragoza agradece el apoyo y pide perdón tras una temporada de reflexión

Zaragoza, 30 may (EFE).- El club de baloncesto Casademont Zaragoza ha expresado su agradecimiento a la afición, empleados del club, jugadores, cuerpo técnico, cantera, escuelas, instituciones, patrocinadores y medios de comunicación por el apoyo mostrado durante la temporada, al tiempo que ha pedido perdón por los errores cometidos y ha llamado a la unidad de todos los estamentos en un curso marcado por la dificultad.

Un triple del italiano Marco Spissu en el último segundo del partido que enfrentaba anoche al Casademont con el Breogán se transformó en una victoria que selló la permanencia del equipo de baloncesto aragonés en la Liga Endesa.

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En un comunicado difundido este sábado por el club, la entidad ha querido extender su agradecimiento a todos los que forman parte de su estructura, subrayando también el papel de la afición y el esfuerzo colectivo realizado hasta el final de la temporada, así como el respaldo recibido en momentos de mayor adversidad.

El club ha destacado igualmente el papel de la cantera y las escuelas, así como el compromiso de instituciones y patrocinadores, y ha incluido un mensaje de reconocimiento a la afición por “creer hasta el final” y mantenerse unida en los momentos complicados.

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También ha mencionado simbólicamente a su mascota, Link, a la que ha atribuido haber “dado el máximo” durante el curso.

En el mismo mensaje, la entidad ha mostrado su agradecimiento a la Virgen del Pilar, a la que ha atribuido protección constante hacia el club.

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La dirección del club ha reconocido además que no se han cumplido los objetivos deportivos de la temporada y ha admitido errores en la planificación y el desarrollo del curso, apelando a la necesidad de reflexión, autocrítica y voluntad de mejora de cara al futuro.

El comunicado ha subrayado que el proyecto deportivo debe sostenerse en la unión de todos los estamentos del club y ha insistido en que el trabajo conjunto ha sido clave para afrontar la situación.

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De cara al futuro, el club ha recordado que la próxima temporada se celebrarán 25 años de historia, un aniversario que quiere servir como punto de impulso para consolidar el proyecto y garantizar su continuidad, con el objetivo de seguir creciendo en los próximos años bajo el mismo principio de unidad. EFE