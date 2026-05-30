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Barça-Valencia, el partido aplazado que ordena el 'play-off'

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Barcelona, 30 may (EFE).- El Barça y el Valencia Basket disputarán este domingo (19:00h CET) en el Palau Blaugrana el partido aplazado que bajará el telón de la fase regular de la Liga Endesa, un duelo decisivo en el que estará en juego la condición de cabeza de serie y que acabará de configurar el cuadro del 'play-off' por el título.

Tras la penúltima jornada, ambos equipos llegan igualados con un balance de 24-9. El Barça se impuso en la prórroga en Andorra (95-100), mientras que el Valencia Basket venció con autoridad al Dreamland Gran Canaria (105-81). Estos resultados elevan la trascendencia del choque, ya que de él dependerán los cruces de cuartos de final que arrancan el 2 de junio.

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Si el Barça gana, finalizará tercero, lo que le garantizará el factor pista en la primera eliminatoria, al mejor de tres partidos. En cambio, una derrota le haría caer hasta la quinta posición. Para el Valencia, el escenario también es decisivo: una victoria le permitiría alcanzar la segunda plaza, mientras que una derrota lo situaría quinto.

Las combinaciones posibles alteran por completo el cuadro del ‘play-off’. Si el Barça termina tercero, los emparejamientos serían Real Madrid (1)-La Laguna Tenerife (8), Kosner Baskonia (4)-Valencia Basket (5), UCAM Murcia (2)-Surne Bilbao (7) y Barça (3)-Asisa Joventut (6).

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Si el Valencia gana y es segundo, el cuadro quedaría con Real Madrid (1)-La Laguna Tenerife (8), Valencia Basket (2)-Surne Bilbao (7), UCAM Murcia (4)-Barça (5) y Kosner Baskonia (3)-Asisa Joventut (6).

El Barça afronta el encuentro tras una racha de seis victorias consecutivas en Liga Endesa desde su eliminación en el 'play-in' de la Euroliga ante el Mónaco. Además, será el primer partido en casa tras el anuncio de la salida del técnico Xavi Pascual al final de la temporada, en su breve segunda etapa en el banquillo azulgrana.

En el plano físico, el equipo catalán recupera efectivos importantes: Nico Laprovittola y Jan Vesely ya han recibido el alta médica. Sin embargo, Youssoupha Fall sufrió un esguince en el tobillo en el último partido y es duda, mientras que Will Clyburn, Tomas Satoransky y el joven Nikola Kusturica siguen con opciones remotas de llegar pese a entrenar parcialmente con el grupo.

El Valencia Basket, que llegó a pelear por el liderato durante buena parte del curso, ha perdido algo de fuelle en el tramo final debido a las lesiones y al esfuerzo acumulado en la Euroliga, donde firmó una histórica presencia en la Final a Cuatro. Aun así, encadena cuatro victorias consecutivas en la Liga Endesa.

El equipo que dirige Pedro Martínez no gana en el Palau Blaugrana desde febrero de 2024 (76-79) y afronta el duelo con las bajas de Josep Puerto, por un esguince de tobillo, y Xabi López-Arostegui, que continúa recuperándose de una lesión muscular. EFE

avm/fa

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