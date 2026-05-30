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Andrés Koi presenta 'Sol de Invierno', su disco más personal tras dejar Dvicio

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Natalia Ríos Orelogio

Sevilla, 30 may (EFE).- “Siempre sale el sol, sin importar lo que estemos pasando”. La frase, convertida ahora en el lema de su nueva gira, resume también el momento vital y artístico que atraviesa Andrés Ceballos, conocido como Andrés Koi, exvocalista de Dvicio y actualmente inmerso en una etapa en solitario marcada por la introspección y la madurez emocional.

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El artista madrileño presentará en otoño la gira 'Siempre Sale el Sol', un recorrido por varias ciudades españolas que acompañará el lanzamiento de 'Sol de Invierno', su segundo disco en solitario y el trabajo con el que asegura sentirse “más luminoso” que nunca.

“Me enfoco más en la solución que en el problema”, explica en una entrevista con EFE, donde reflexiona sobre salud mental, espiritualidad y el proceso de reconstruirse después de abandonar la banda con la que pasó más de una década sobre los escenarios.

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Tras un primer álbum más marcado por la incertidumbre y la búsqueda personal, Andrés Koi reconoce que este nuevo trabajo nace desde otro lugar emocional. “Para que exista la luz también tiene que existir la sombra”, sostiene sobre un disco que, pese a su tono optimista, mantiene la carga íntima y reflexiva que atraviesa sus canciones.

En temas como 'Europa', el cantante aborda la fragilidad mental desde una experiencia personal. “Me estaba hablando a mí mismo a través de una canción”, asegura respecto al proceso creativo que define como terapéutico y necesario para ordenar emociones.

El músico considera que quienes se dedican al arte suelen convivir con una intensidad emocional constante. “En lo que te enfocas se expande”, afirma, una idea que atraviesa buena parte de su discurso artístico y personal.

Para cuidar su salud mental, Andrés Koi asegura apoyarse en “el deporte, la familia, los amigos y la terapia”, además de mantener límites con las redes sociales y recuperar actividades sencillas que le ayuden a reconectar consigo mismo.

“Nos hemos vuelto muy mentales”, reflexiona el artista, que reivindica volver “a la naturaleza, a leer un libro o simplemente conversar” frente a la rapidez y la sobreestimulación actuales.

Uno de los temas más simbólicos del disco es 'Los Ángeles', inspirado en la etapa en la que vivió entre México y Estados Unidos. La canción mezcla imágenes de demonios y ángeles para retratar el choque cultural y las desigualdades sociales que percibió entre ambos países.

“A veces me gusta no aclarar tanto las canciones y dejar que la gente se invente su propia historia”, explica el cantante, partidario de las letras abiertas a diferentes interpretaciones.

El álbum incluye además 'Apuesta por ti', una reflexión narrada inspirada en una conversación con un taxista que el artista interpreta como una señal decisiva en un momento de inseguridad personal y profesional.

“Hay que estar atentos a las pequeñas señales que te manda la vida”, afirma Andrés Koi, que reconoce encontrar inspiración en símbolos cotidianos y en pequeños detalles capaces de darle fuerza emocional.

Ahora, a sus 33 años, asegura encontrarse en una especie de “madurez fase uno”, todavía con margen para seguir descubriéndose tanto artística como personalmente.

La gira 'Siempre Sale el Sol' arrancará el 19 de septiembre en Málaga y pasará por ciudades como Bilbao, Sevilla, Madrid, Barcelona, A Coruña, Valencia y Valladolid. El espectáculo combinará canciones de 'Sol de Invierno' y de 'AIJAG', su primer trabajo en solitario, con algunos de los grandes éxitos de Dvicio.

El artista define el nuevo directo como “un viaje al corazón de los fans”, diseñado para “cantar, recordar y mirar hacia adelante” a través de un repertorio que mezcla nostalgia, energía y reconstrucción personal.

“Que salgamos mejor de lo que entramos”, resume sobre el objetivo de unos conciertos con los que busca reforzar el vínculo emocional con el público y lanzar un mensaje que atraviesa toda esta nueva etapa: “Después de cada invierno, siempre sale el sol”. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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