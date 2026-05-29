Ibon Navarro: Cerramos una temporada complicada que habrá que analizar

Vitoria, 29 may (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, señaló que cierran “una temporada complicada que habrá que analizar”.

“Es una reflexión que hay que hacer con el club y que podemos hacer mejor de cara al año que viene para volver a playoffs”, consideró el técnico.

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“El club ha cumplido objetivos durante el año pero nos hemos caído en estos dos últimos meses. Hemos tenido problemas y no hemos podido taparlos”, lamentó.

“Quiero felicitar a mi equipo por el esfuerzo, hemos perdido a Webb y pese a eso y el porcentaje en el tiro libre como todo el año, el equipo ha peleado hasta el final”, apuntó, el vitoriano.

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“Hemos podido ponernos por delante pero hemos fallado tiros abiertos”, comentó y destacó que el Baskonia había estado sereno.

“En la primera parte Cabarrot ha estado espectacular y al final Simmons y Diakite han matado el partido”, analizó Navarro que deseó al Baskonia “toda la suerte del mundo para los playoffs”.

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Preguntado por su futuro, prefirió contestar en Málaga. EFE

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