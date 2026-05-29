Espana agencias

River Plate ficha a otro campeón mundial: Nicolás Otamendi

Guardar
Google icon

Buenos Aires, 29 may (EFE).- River Plate anunció este viernes el fichaje del zaguero Nicolás Otamendi, que se incorporará al equipo después de jugar con la selección de Argentina el Mundial y tras haber culminado su contrato con el Benfica portugués.

El zaguero de 38 años, reconocido hincha del Millonario, extiende así a cinco la lista de campeones mundiales en Catar 2022 que integran ahora el plantel rojiblanco: el portero Franco Armani y los defensores Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella.

PUBLICIDAD

Otamendi llegó este viernes por la tarde al estadio Monumental de Buenos Aires para firmar un contrato que lo unirá a River hasta el 31 de diciembre de 2027, de acuerdo al comunicado oficial difundido por el club.

Tanto Otamendi como Montiel fueron incluidos este jueves en la lista de 26 jugadores convocados por el entrenador Lionel Scaloni para ir en busca del bicampeonato en la cita que se disputará a partir del próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

PUBLICIDAD

Ambos serán piezas fundamentales de la defensa millonaria durante la segunda mitad de año, en la que el equipo buscará pasar página en el plano local tras caer derrotado ante Belgrano en la final del Torneo Apertura y con la mira puesta también la Copa Sudamericana.

En el torneo continental, River culminó como líder invicto del grupo H y enfrentará en octavos de final al ganador del duelo entre el colombiano Independiente Santa Fe y el venezolano Caracas.

La llegada de Otamendi se da tras seis años en el Benfica, donde logró tres títulos y llegó a convertirse en pilar del equipo y capitán.

Previamente, había pasado por el Manchester City inglés, el Valencia de España, el Oporto de Portugal, el Atlético Mineiro de Brasil y el argentino Vélez Sarsfield, club en el que se formó. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Sábado, 30 de mayo

Infobae

El Surne Bilbao logra la última plaza de playoff y el Gran Canaria consuma su descenso

Infobae

Los portugueses Estação Teatral llevan la huida y el refugio al corazón del FÀCYL

Infobae

Galbiati confirma que continuará en el Baskonia

Infobae

El Gran Canaria desciende a tras 31 años en la élite y una temporada para olvidar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

Pagar el alquiler o la hipoteca sitúa en el umbral de pobreza a más de 4,5 millones de personas en España

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

La justicia da la razón al Centro Galego de Vitoria que se negó a pagar a una orquesta que desafinó y no se sabía las letras

DEPORTES

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “Filtraciones y la maquinaria inventando”

Rafa Jódar sufre de lo lindo ante Michelsen y sella un duelo español en octavos de final de Roland Garros