Luis Guil: "El Baxi Manresa ha ganado por pequeños detalles"

Manresa (Barcelona), 29 may (EFE).- Luis Guil, segundo entrenador del Real Madrid, ha remarcado que "el Baxi Manresa ha ganado por pequeños detalles", en la derrota de su equipo en el Nou Congost por 94-87 en la última fase de la liga regular.

El entrenador andaluz, que ha acudido a sala de prensa tras la descalificación del técnico Sergio Scariolo, ha valorado la derrota de este viernes. "Ellos se han puesto con una ventaja muy amplia rápido, pero luego hemos competido para volver al partido", ha dicho.

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"No hemos empezado nada bien en los quince minutos, al final en un toma y daca se lo han llevado ellos, por eso toca felicitar al Baxi Manresa y a su afición", ha añadido.

Por último, Guil ha hablado de los roles del equipo antes del 'play-off'. "Después de las lesiones que hemos tenido, ha sido un partido complicado en cuanto a roles, y es algo que puede ocurrir en el 'play-off', por lo que tenemos cosas que corregir", ha zanjado. EFE

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