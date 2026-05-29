Anthony Gordon firma por cinco temporadas y es el primer fichaje del Barça 2026-27

Barcelona, 29 may (EFE).- El Barcelona ha oficializado este viernes la contratación del inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle, para las próximas cinco temporadas, en una operación cifrada en 70 millones de euros más 10 millones en bonus, aunque el montante no ha sido confirmado por el club azulgrana.

La firma de Gordon se demoró unas ocho horas, ya que estaba prevista para las 13:00 CET y acabó produciéndose pasadas las 21:00, debido a una serie de cuestiones burocráticas pendientes entre las partes.

El internacional inglés es el primer fichaje del Barça de Hansi Flick para la próxima temporada. Juega de extremo izquierdo, aunque también puede actuar como '9'. EFE

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