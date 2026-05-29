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El neerlandés De Jong, rescatado de la previa y octavofinalista

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París, 29 may (EFE).- El neerlandés Jesper de Jong firmó este viernes una hazaña, al clasificarse para octavos de final de Roland Garros en detrimento del ruso Karen Khachanov, decimotercer favorito, al que venció por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 tras haber sido rescatado de la fase previa.

Solo dos tenistas habían llegado tan lejos en Roland Garros tras haber sido rescatados de la fase previa para integrar el cuadro principal, el checo Stanislav Birner en 1978 y el belga David Goffin en 2012.

De Jong, de 25 años y 106 del mundo, se medirá por un puesto en cuartos de final contra el ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, y el francés Quintin Halys. EFE

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