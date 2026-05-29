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Óscar López reivindica una Justicia igualitaria: "Se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta"

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha exigido una justicia igualitaria por que "si no, no es justicia" y ha afirmado que "se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta como mejor obra literaria".

En este sentido, ha instado a los miembros de las Juventudes Socialistas a "no chuparse el dedo" después de conocerse el sumario sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que la UCO de la Guardia Civil registrara la sede del PSOE este miércoles.

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En un acto conmemorativo por el 120 aniversario de las Juventudes Socialistas de España --enmarcado en su 27º Congreso que comienza este viernes--, recogido por Europa Press, López ha asegurado que en el PSOE "está prohibida la corrupción", pero también ha arremetido contra algunas decisiones judiciales.

"Colaboración con la justicia toda. Justicia para todos. Y para todos igual. Y el que la hace la paga. En política y también debería ser así en la Justicia, en el periodismo, etc. Para todos igual. Con los mismos ritmos, con los mismos plazos, con las mismas pruebas, para todos igual", ha argumentado el líder del PSOE en la Comunidad de Madrid.

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En el acto, en el que también han estado presentes Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, e Iratxe García, eurodiputada socialista, el ministro López ha insistido en que ha visto "condenar a un Fiscal general sin pruebas", "cómo se investiga una filtración cuando todos los días hacen filtraciones contra el Gobierno que no se investiga" o cómo se archivan causas que tienen "todas las pruebas".

Sobre el papel de los medios de comunicación, López ha criticado que se hagan filtraciones a la prensa "casualmente ante sesiones de control o de comparecencias del presidente del Gobierno", pero ha insistido en que "no es algo nuevo".

En este sentido, López ha asegurado que "no han cambiado tanto las cosas" en los últimos 120 años, porque, según ha detallado, en ese momento "había un periódico, que se llamaba 'El Debate'" que publicó que "Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, tenía un abrigo".

El ministro de Transformación Digital ha aconsejado a los jóvenes que "por mucho que llueva, por mucho que truene, por mucho poder que tengan" no olviden que las juventudes socialistas están "en el lado correcto de la historia" y les ha instado a mantener "la cabeza muy alta" porque "esta lucha es la de siempre".

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