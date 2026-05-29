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Primer marcaje de pollos de quebrantahuesos nacidos en libertad en Picos de Europa

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Oviedo, 29 may (EFE).- La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha llevado a cabo el primer marcaje científico de dos pollos de quebrantahuesos nacidos en libertad en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

La actuación, desarrollada con la colaboración de especialistas de montaña de la Guardia Civil (GREIM), la Unidad Aérea de Asturias y Agentes del Medio Natural, permitirá obtener información "clave" para el seguimiento y conservación de la especie, ha informado la fundación.

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La FCQ ha llevado a cabo esta semana las labores de acceso a dos nidos, chequeo veterinario y el primer marcaje de dos pollos nacidos en libertad durante la presente temporada reproductora en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Se trata de un "acontecimiento de especial relevancia para evaluar la evolución de la población reproductora y el éxito de los esfuerzos de recuperación desarrollados durante las últimas décadas en la Cordillera Cantábrica".

Los pollos proceden de dos de las parejas reproductoras de quebrantahuesos actualmente establecidas en los Picos de Europa, uno de ellos corresponde a la pareja formada por Niebla y Biziele, asentada en la vertiente cántabra del macizo, mientras que el segundo procede de la pareja integrada por Cares y Covadonga, establecida en la asturiana.

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Durante la intervención, ambos pollos han sido sometidos a una evaluación veterinaria para comprobar su estado sanitario, desarrollo y condición física y se ha procedido a la toma de diferentes parámetros biométricos y muestras biológicas de interés científico, así como a su marcaje individual y la instalación de emisores GPS de última generación a uno de ellos, ya que el otro estaba aún completando la fase de crecimiento.

La información obtenida mediante el seguimiento permite conocer aspectos esenciales de la ecología de la especie, como los movimientos de dispersión juvenil, la utilización del territorio, la selección de hábitat, la supervivencia de los ejemplares y las amenazas a las que se enfrentan durante las primeras etapas de su vida.

Los datos recopilados resultan "imprescindibles para evaluar la evolución demográfica de la población cantábrica y para orientar las medidas de gestión y conservación que permitan consolidar una población viable y autosostenible en el conjunto de la Cordillera Cantábrica", según la fundación. EFE

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