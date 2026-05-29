El Elche ficha en propiedad al centrocampista Gonzalo Villar hasta 2029

Elche (Alicante), 29 may (EFE).- El Elche informó este viernes que ha alcanzado un acuerdo con el Dinamo de Zagreb para incorporar en propiedad al centrocampista murciano Gonzalo Villar, que queda vinculado a la entidad ilicitana hasta junio de 2029.

El futbolista, de 28 años, regresó al Elche el pasado mercado de invierno para iniciar su segunda etapa en el primer equipo del club y se convirtió en una pieza importante en el tramo final de la temporada.

Gonzalo Villar disputó ocho partidos como titular y destacó, según señala la entidad, “por su capacidad para dirigir el juego y aportar experiencia al centro del campo” del equipo.

La continuidad del jugador supone, según señala el club en un comunicado, la prolongación de una relación “iniciada años atrás”, ya que el murciano se formó en las categorías inferiores del Elche antes de iniciar su trayectoria profesional en otros clubes del fútbol español y europeo.

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La continuidad de Gonzalo Villar es el primer movimiento en el mercado que realiza el equipo ilicitano tras la inesperada salida esta misma semana de su entrenador, Eder Sarabia. EFE

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