12-19. España no puede culminar su reacción ante Francia

Inés Morencia

Valladolid, 29 may (EFE).- La selección española masculina de 'seven' no pudo culminar su reacción ante la de Francia en la segunda mitad, a la que llegó con un 0-19 en contra, a pesar de su mayor dominio, y cayó por 12-19.

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No comenzaron bien los "Leones7", que se toparon con una Francia con las ideas muy claras y que impuso un ritmo muy rápido de juego con el que logró sorprender a los locales con un primer ensayo en el minuto 2, de Simon Desert.

Trataron de reaccionar los españoles, pero desperdiciaron una buena ocasión para empatar el choque, por falta de continuidad en el juego, lo que dio aún más confianza a los galos, que sumaron otra marca en el minuto 4 a través de Rayan Rebbadj.

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El 0-12 ponía ya las cosas bastante difíciles para los españoles, pero empeoraron aún más con el tercer ensayo de los franceses, de Yerim Fall, que dejaba el marcador en 0-19 al finalizar la primera parte.

Los españoles salieron con todo tras el descanso y consiguieron un tempranero ensayo a través de Cosculluela, más la conversión de Ramos, con la que recortaban distancias (7-19).

Los Leones echaron el resto para tratar de conseguir una remontada épica y añadieron otra marca, también de Cusculluela, que, con la transformación de Ramos, les aproximaba en el marcador (14-19), aprovechando la superioridad numérica en el campo.

Y tuvieron la ocasión de dar la vuelta al resultado, pero no pudieron culminar su empuje ante un rival que se defendió con acierto para amarrar el triunfo.

- Ficha técnica:

14 - España: Enrique Bolinches, Manu Moreno, Josep Serres, Francisco Cosculluela, Juan Ramos, Jeremy Trevithick, Jaime Manteca. También jugaron Juan Martínez,

19 - Francia: Antoine Zeghdar, Rayan Rebbadj, Jordan Sepho, Paulin Riva, Enahemo Artaud, Yerim Fall, Simon Desert. También jugaron Josselin Bouhier,

Árbitro: Nick Hogan (Nueva Zelanda). Mostró cartulina amarilla a Josselin Bouhier (m.10).

Anotaciones: 0-5 (m.2), ensayo de Simon Desert. 0-12 (m.4), ensayo de Rayan Rebbadj que convierte él mismo. 0-19 (m.7), ensayo de Yerim Fall que pasa él mismo. 7-19 (m.8), ensayo de Francisco Cosculluela que transforma Juan Ramos. 14-19 (m.11), ensayo de Cosculluela que pasa Juan Ramos.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la fase de grupos de las Series Mundiales disputado en el estadio José Zorrilla ante unos 3.000 espectadores. EFE

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