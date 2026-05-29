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El juez da al PP el timón de las acusaciones populares del 'caso Plus Ultra' y dice que tiene "más implantación" que Vox

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El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha acordado otorgar al PP el liderazgo de las acusaciones populares del 'caso Plus Ultra', en el que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al apreciar, entre otros factores, que "presenta una más relevante implantación institucional" que el resto de las acusaciones presentadas, entre las que se encuentra Vox.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, Calama decide "agrupar la representación y la defensa de las acusaciones populares" en el letrado del PP, Alberto Durán, a quien da dos días para que manifieste si ratifica los escritos presentados hasta la fecha por las distintas acusaciones.

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El magistrado recuerda que si se atiende al criterio establecido por el Tribunal Supremo de priorizar a la primera acusación que se personó, tendría que haber designado a Vox. Sin embargo, expone el juez, la del partido liderado por Santiago Abascal no fue "una personación válida y plenamente eficaz", puesto que "carecía de los requisitos procesales indispensables para su plena eficacia en particular".

"Desde esta óptica, el Partido Popular presenta una más relevante implantación institucional, que evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal, lo que refuerza la idoneidad de su designación como titular de la representación y dirección letrada conjunta de las acusaciones populares", arguye Calama.

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