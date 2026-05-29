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Pablo Sánchez, presidente del Levante: Somos vendedores pero no hay necesidad de malvender

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Valencia, 29 may (EFE).- El presidente del Levante, Pablo Sánchez, admitió este viernes, al realizar un análisis de la temporada 25-26, que son un club vendedor pero subrayó que haber logrado la permanencia les permite afrontar el mercado de fichajes sin la necesidad de malvender.

“El Levante es un club vendedor. Habrá ventas y el equipo se ha revalorizado. Pero al final lo que no tenemos ahora mismo es ninguna necesidad de malvender, eso está clarísimo. Pero si viene una oferta irrechazable no vamos a rechazarla porque somos un club vendedor”, dijo Sánchez en una rueda de prensa celebrada en el estadio Ciutat de València.

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Preguntado por si serán capaces de retener a Carlos Espí, autor de once goles y fundamental en la salvación, el presidente del Levante confesó que si algún club paga los 25 millones de euros de su cláusula no podrán hacer nada.

"Lo hemos dicho por activa y por pasiva, ha sido algo extraordinario lo que ha conseguido Espí a sus 20 años. Si alguien viene con la cláusula, el club no puede hacer nada. Él tiene todo el derecho del mundo a seguir creciendo y el club tiene una oportunidad para rebajar deuda”, afirmó el presidente del Levante.

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Sánchez analizó la temporada como "extraordinaria" tras lograr la permanencia. "Es algo fuera de lo normal. Es extraordinaria tanto a nivel deportivo como a nivel social y económico. El primer equipo ha hecho algo increíble, que salvo los levantinistas creían, que es quedarnos en Primera División”, comentó.

El presidente del Levante también aprovechó para despedir a José Luis Morales, jugador que abandona el equipo tras haber estado doce temporadas en el club.

“Nadie va a olvidar sus cabalgadas marcando los equipos grande. Es una lástima, pero el fútbol es esto y el tiempo pasa”, dijo Sánchez, que comentó que en los próximos días realizarán un homenaje al madrileño, que cumplirá 39 años en julio.

Sánchez comentó que, en su opinión, los jugadores Pablo Martínez y Mathew Ryan, que acaban contrato, merecen seguir porque han sido “fundamentales esta temporada”, pero recalcó que es una decisión que dependerá exclusivamente de la dirección deportiva.

El presidente también confirmó que el contrato de Luís Castro, tal y como estaba redactado desde su llegada, se extiende un año más, hasta 2028, al haber logrado la permanencia, y se mostró optimista con la continuidad de Carlos Álvarez, que acaba su vinculación en junio de 2027.

"Es un jugador nuestro e importantísimo. Me encantaría que siguiera muchos años porque es especial, un fuera de serie. No ha renovado aún porque no era el momento. Estábamos enfocados en la salvación. Vamos a empezar el mercado y seguro que habrá ofertas por él", aseguró.

En su comparecencia pública, el presidente del Levante agradeció la implicación a todos los trabajadores del club y destacó a la figura del propietario, el empresario valenciano a Pepe Danvila

“El auténtico valedor y artífice de esta salvación es el máximo accionista. Sin él esto no hubiera podido ser. No solo esta temporada. Gracias por todo lo que hace, su apuesta, trabajo y valentía”, indicó el presidente. EFE

pzm/nhp/mr

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EFE

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