Maestros mexicanos no llegan a acuerdo con Gobierno y escalarán protesta a días de Mundial

Ciudad de México, 29 may (EFE).- Tras siete horas de diálogo, los maestros mexicanos de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que no llegaron a un acuerdo con representantes del Gobierno sobre los puntos más relevantes del pliego petitorio presentado, por lo que planean protestar desde el próximo 1 de junio, a apenas contados días del Mundial de fútbol.

La dirigente de la sección 22 -un sindicato que agrupa a los educadores-, Yenny Aracely Pérez, informó a la salida de la reunión que no tuvieron respuesta a los 79 puntos presentados a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores (ISSSTE), Martí Batres, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

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"Nos han dado respuesta a algunas peticiones, y otras no, por lo que nuevamente vamos a una valoración en nuestra asamblea estatal, que sesionará este 30 de mayo", dijo Pérez a medios nacionales sobre el diálogo en el que también participaron otros 18 profesores.

A la salida del encuentro, la CNTE convocó en sus redes sociales a una huelga nacional el próximo 1 de junio “para exigir respuestas concretas a las demandas históricas del magisterio nacional”.

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Entre ellas destaca la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 -que eliminó el sistema de pensiones solidarias-, así como la demanda de jubilaciones dignas y el aumento del 100 % directo al salario base.

La marcha iniciará en el Ángel de la Independencia y terminará en el Zócalo de la capital mexicana, la plaza pública más grande del país, que el 11 de junio será la sede del FIFA Fan Festival, el evento en el que se transmitirán los partidos del Mundial de fútbol 2026.

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López también aseguró que habrá una “reparación del daño” a los profesores afectados por las detonaciones con arma de fuego en una serie de manifestaciones de la CNTE en el municipio de Villa de Mitla, en el estado de Oaxaca.

Aunque sostienen la exigencia de destituir al alcalde de dicha localidad, Esaú López Quero, a quien señalan como responsable del enfrentamiento.

Las conversaciones que mantiene la CNTE con autoridades federales este viernes se producen luego de que maestros escalaron esta semana sus inconformidades con bloqueos y movilizaciones simultáneas en Ciudad de México y Oaxaca para aumentar la presión sobre el Gobierno mexicano a días del inicio de la cita futbolística.EFE

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