El calor continúa este sábado, salvo algunos descensos y chubascos en el norte peninsular

Madrid, 30 may (EFE).- Las temperaturas continuarán siendo altas este sábado, con noches tropicales en el cuadrante suroeste y algunos descensos en Baleares, tercio norte y fachada oriental; habrá probables chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo y entorno de la ibérica y tormentas secas -con rachas muy fuertes de viento- en zonas del centro de la península.

Con esa situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el sábado avisos amarillos por altas temperaturas en Andalucía, Extremadura, Comunicad de Madrid y Aragón, donde además tienen aviso por tormentas, al igual que en algunas zonas de Castilla y León, La Rioja y Cataluña, región donde se prevén asimismo lluvias intensas.

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En la península se registrarán bancos de niebla matinales en Galicia, alto Ebro y área cantábrica, con posibles brumas costeras en Alborán, pero en la mayor parte de la geografía española se mantendrán los cielos despejados, con nubosidad únicamente en el norte de las islas Canarias y área cantábrica, así como en Galicia.

En el interior peninsular se formará abundante nubosidad de evolución, que dará pie a tormentas y chubascos en regiones de montaña del centro y nordeste, precipitaciones que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento en Pirineos y entorno de la Ibérica.

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En el centro peninsular podrán darse tormentas secas acompañadas localmente de rachas muy fuertes de viento.

Las temperaturas máximas se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superando los 34-36 ºC en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y depresiones del tercio nordeste, incluso rebasando los 38 ºC en Guadiana y Guadalquivir, con aumentos en Andalucía occidental y litorales de Alborán.

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En el cuadrante suroeste, así como en puntos del litoral mediterráneo y de las depresiones del nordeste se registrarán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 ºC. Descenderán en Baleares, tercio norte y fachada oriental peninsular. Las mínimas ascenderán en la mitad sur de la Península y habrá predominio de los descensos en el área cantábrica, alto Ebro y Galicia; con pocos cambios en el resto.

Soplará el alisio en Canarias -con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes-, habrá viento moderado de levante en el Estrecho, de norte en los litorales gallegos y de oeste en los cantábricos. Será flojo en general en el resto arreciando por la tarde.

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- GALICIA: brumas y probables nieblas matinales en la mitad oriental. Nuboso o cubierto con grandes claros en el sur, tendiendo a poco nuboso, con alguna nubosidad alta. Probables lloviznas en el litoral norte. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso ligero o sin cambios. Viento moderado en el litoral occidental y flojo en el resto.

- ASTURIAS: brumas y probables nieblas matinales en el interior y vespertinas en el tercio sur. Nuboso o cubierto de nubes bajas, con probabilidad de lloviznas dispersas, sobre todo en el interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. En el litoral, viento flojo, tendiendo a variable en la mitad occidental. En el interior, flojo variable.

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- CANTABRIA: brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en el sur. Nuboso o cubierto por nubes bajas, con tendencia a dispersarse. Probabilidad de lloviznas dispersas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso. En el interior, viento flojo, en el litoral, viento flojo a moderado.

- PAÍS VASCO: probables brumas y nieblas matinales en el interior. Nuboso o cubierto por nubes bajas que se disiparán en el sur. Probables lloviznas dispersas en el norte. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso generalizado. En el interior, viento flojo variable, en el litoral, moderado.

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- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución, y probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales, que pueden ir acompañados de granizo. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas sin cambios o con ligeros descensos en el extremo norte.

Viento variable y flojo con intervalos de moderado sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.

- NAVARRA: brumas y nieblas matinales y vespertinas en los tercios norte y oeste. Poco nuboso con intervalos de nubes altas que irán acompañadas de abundante nubosidad baja en algunas zonas y probables lloviznas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso. Viento flojo con intervalos moderados.

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- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución, y probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales, que pueden ir acompañados de granizo, principalmente en la Ibérica. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas en ligero descenso. Viento variable o flojo con intervalos de moderado sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y el sistema Ibérico. Chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, pudiendo ser localmente fuertes, especialmente en el sistema Ibérico occidental; sin descartar granizo.

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Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento flojo variable, con intervalos de flojo ocasionalmente moderado y rachas muy fuertes en zonas de tormentas.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el Pirineo. Chubascos y tormentas en el Pirineo oriental y en la vertiente sur del Pirineo de Lleida, y probablemente serán localmente fuertes, sin descartar granizo y rachas muy fuertes de viento.

Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso. Viento flojo variable, tendiendo a flojo, con aumentos ocasionales de intensidad en el sur de Lleida.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso, sin descartar nubosidad de evolución. Temperaturas sin cambios, localmente en ligero ascenso las mínimas. Viento flojo con intervalos de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes altas, con nubosidad de evolución diurna y probables chubascos dispersos y tormentas, más probables en la Sierra. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso, con intervalos de nubes altas y abundante nubosidad de evolución diurna. Probables chubascos dispersos y tormentas en zonas de montaña, sin descartarse más aisladas en zonas próximas. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado y máximas con pocos cambios.

Viento flojo variable, con rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado, aumentando a intervalos nubosos. Posibles chubascos dispersos en el interior de Castellón y Valencia. Temperaturas con pocos cambios, salvo algunos ascensos de las mínimas y descensos de las máximas. Viento flojo variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos variables.

- BALEARES: brumas matinales. Predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en descenso en Menorca y el norte de Mallorca. Viento flojo , con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales ocasionalmente acompañados de tormentas en Sierra Morena. Temperaturas en ascenso, localmente máximas sin cambios. Vientos flojos variables. Levante moderado en el Estrecho.

- CANARIAS: en el norte de las islas montañosas, cielos nubosos que pueden ir acompañados de alguna llovizna débil en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso. En las islas más orientales, nuboso en la mitad norte y litoral oeste que tiende a poco nuboso. En el resto de zonas de estas islas, poco nuboso.

Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve. EFE