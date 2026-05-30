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Bad Bunny arranca este sábado una residencia histórica de diez conciertos en Madrid

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Madrid, 30 may (EFE).- Hasta la llegada en septiembre de Shakira y sus doce conciertos en Madrid, nadie hasta Bad Bunny había congregado suficiente público para emprender una residencia ya histórica de diez 'shows' en el estadio Metropolitano de la capital española.

Recién llegado de Barcelona, donde también en el formato de estadio celebró otros dos espectáculos, el 'conejo malo' es sin duda el hombre del momento, en buena medida por haber sido el receptor de tres Grammy en la última edición de estos galardones, incluido el álbum del año por su 'Debí tirar más fotos' (2025), el primero en castellano que lo consigue.

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A eso hay que añadir una actuación ya emblemática en el intermedio de la 'Súper Bowl' en la que reivindicó sus raíces y las de todos los países que integran América en condiciones de igualdad, de Argentina a Canadá, otra línea a su ya conocido historial de compromiso social que lo ha convertido en un referente no solo musical.

En honor a él y a esa actuación serán muchos los que portarán con orgullo el sombrero de paja de los campesinos puertorriqueños llamado pava como un símbolo en estas diez actuaciones en Madrid, que tendrán lugar los días 30 y 31 de mayo y también el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

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La expectación es máxima por todos esos ingredientes y porque Benito Antonio Martínez Ocasio (Bayamón, 1994) hacía siete años que no se pasaba de gira por España, cuando su discografía solo incluía el LP 'X 100PRE' (2018) y otro llamado 'Oasis' (2019), recién editado a medias junto a quien entonces marcaba la pauta, J Balvin.

En este tiempo es Bad Bunny quien ha asumido en buena medida las riendas de la música latina, llevándola aún más lejos en el mundo entero tanto en cifras (ha sido el artista con más reproducciones en Spotify en 2020, 2021, 2022 y 2025), como en la forma de presentarse (muchos recuerdan aún su puesta en escena vestido de mujer en 'Yo perreo sola' frente al machismo y los estereotipos de género).

A su rapeo distintivo (sus críticos dirán que no se le entiende nada), él ha añadido además un interés por profundizar y extender la etiqueta de lo que se considera reguetón y urbano en discos como 'YHLQMDLG' (2020), 'El último tour del mundo' (2020), 'Un verano sin ti' (2022) y, sobre todo, el citado 'Debí tirar más fotos', una exploración en sus raíces como contrapeso a las consecuencias perniciosas de la globalización y el capitalismo más radical.

Buena parte de todos esos discos estará presente en el repertorio de aproximadamente dos horas y media que desplegará en estos conciertos, con mucho espacio a la sorpresa, un elemento que a él personalmente le encanta y que por ejemplo en esta gira cristaliza en un tema especial que elige para cada concierto y que no vuelve a repetir.

La sorpresa vendrá también de los invitados a su ya icónica 'casita', el escenario especial a mitad de pista y en el que desarrolla todo el segmento central, después de haber hospedado en Barcelona a personalidades como el futbolista Lamine Yamal o el 'streamer' Ibai Llanos, el encargado de gritar: "Acho, PR es otra cosa".

Mucho se ha especulado asimismo con el o los invitados sorpresa para cantar con él. Tras subir a Bad Gyal en la ciudad condal, los más ávidos sueñan con que 'La noche de anoche' suene en alguna de estas citas con Rosalía, aunque la catalana, que retoma su gira el próximo jueves en EE.UU., justificó problemas de agenda para asistir esta misma semana a los Premios de la Academia de la Música de España. EFE

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EFE

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