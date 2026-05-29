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Otro día de calor: once comunidades con aviso amarillo por temperaturas de hasta 38 grados

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Madrid, 29 may (EFE).- El calor seguirá apretando hoy con temperaturas que podrán alcanzar hasta 38 grados y que mantendrán con aviso amarillo a once comunidades autónomas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las comunidades que activarán avisos hoy, la inmensa mayoría a partir de las 14 horas, son las siguientes: Andalucía, Aragón, Baleares, ambas Castillas, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Se prevén máximas de entre 34 y 38 grados en puntos de estos territorios.

Los valores podrán llegar hasta 38 grados en la ribera del Ebro de Zaragoza, la campiña cordobesa y en la sevillana, en el valle del Tajo (Toledo), la depresión central de Lleida y en las vegas del Guadiana (Badajoz).

Hasta 36 grados están previstos en el interior de Mallorca, el centro y sur de Huesca, el bajo Aragón de Teruel, varios puntos de la provincia de Zaragoza, sur de Ávila o la sierra de San Vicente (Toledo).

Asimismo, se podrá llegar a esos niveles en la depresión central de Tarragona y en toda la provincia de Madrid, salvo en la sierra, en donde las máximas serán de 34 grados. También se alcanzarán 36 grados en la ribera del Ebro en las laderas de Navarra y de La Rioja, y en el litoral de Valencia. EFE

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