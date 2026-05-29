Asociaciones señalan que denegar el padrón a inmigrantes es "racismo institucional"

Sevilla, 29 may (EFE).- La Coordinadora Estatal Padrón por Derecho ha denunciado las trabas administrativas de los ayuntamientos a las personas inmigrantes que aspiran a regularizar su situación en España y ha encuadrado estas dificultades en una forma de "racismo institucional".

Esta plataforma que agrupa a asociaciones por los derechos humanos ha señalado, en una rueda de prensa junto al Ayuntamiento de Sevilla, que esta circunstancia está afectando a miles de migrantes.

Esta práctica supone el incumplimiento del artículo 15 de la Ley 4/1996 de 10 de enero, que señala que "toda persona que viva en territorio español está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente", sin que exista alguna excepción vinculada a la situación administrativa, contractual o habitacional, ha indicado en una nota la coordinadora.

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La arbitrariedad que la coordinadora ha achacado a muchos consistorios obstruye también el acceso de los vecinos a la tarjeta sanitaria o la escolarización de menores.

"El padrón no es una concesión del ayuntamiento, es un derecho y una obligación legal que debe reflejar la realidad de quienes viven en el municipio", han precisado desde la coordinadora.

"En los asentamientos de chabolas de Huelva, donde viven cientos de personas trabajadoras migrantes, nadie se acerca al ayuntamiento a empadronarse", ha asegurado el presidente de la Asociación de Malienses de Mazagón (Huelva), Abdoulaye Sanogo.

"Directamente, se ven obligados a pagar por un certificado, porque el empadronamiento se ha convertido en un negocio", ha añadido Sanogo. EFE