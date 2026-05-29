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Podemos reprocha al Gobierno su “parálisis” en legislación animal durante esta legislatura

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Madrid, 29 may (EFE).- La diputada de Podemos María Marín ha reprochado al Gobierno su “parálisis” en materia de normativa animal, ya que "desde la legislatura anterior no se ha dado ningún paso más en ese sentido”, durante la jornada 'Animales con derechos' organizada en el Congreso de los Diputados este viernes.

La diputada ha puesto en valor la Ley de Derechos de los Animales (Ley 7/2023), aprobada durante la legislatura anterior de coalición PSOE-Podemos, por suponer un “avance histórico” en el reconocimiento de los animales como “seres sintientes y sujetos de derecho”, en este foro que ha contado con la participación de organizaciones políticas, ecologistas y animalistas, incluyendo a Alianza Verde, Proyecto Gran Simio, Fundación Animal Guardians y WWF.

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Sin embargo, ha asegurado que el PSOE “sucumbió a las presiones de los 'lobbies' de caza y dejaron fuera (del amparo de la ley) a los perros de caza” y a otros canes auxiliares, pese a que la idea era reforzar la protección de los animales de compañía y combatir el abandono y el maltrato.

En un sentido parecido se ha expresado la abogada especializada en derechos de los animales, Nuria Menéndez de Llano, quien cree que esta exclusión “recosifica a los animales” cuando de lo que se trata es de "defender a los seres sintientes de la instrumentalización que hagan los humanos de ellos”.

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Durante la jornada también se ha hablado de la conservación del lobo ibérico y el coordinador del departamento de conservación de WWF, Luis Suárez, ha denunciado que “hay intereses económicos, presiones políticas y un miedo atroz a perder votos en las zonas rurales”, lo que provoca que las “decisiones no se tomen según criterios científicos o técnicos”.

Súarez ha defendido a esta especie como un "elemento clave de los ecosistemas terrestres” que merece un modelo de gestión basado “en la protección, la coherencia y la ciencia”, teniendo en cuenta que esta última dice que "matar lobos no reduce daños, sino que los incrementa”.

Marín, que además de diputada es secretaria de Horizonte verde y Derechos de los animales de Podemos, se ha sumado a este punto de vista y ha pedido "dejar el discurso alarmista y proteger a una especie emblemática de la península ibérica".

Otro punto del debate se centró en el borrador de la Ley de grandes simios: el coordinador del proyecto Gran Simio, Pedro Pozas, ha lamentado que se lleve "más de tres meses esperando a que llegue al Consejo de Ministros".

Pozas también ha denunciado la brecha legal que, a su juicio, existe en el reglamento CITES -en referencia a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres- al permitir la venta y el comercio de animales incluidos en ese convenio cuando son “nacidos en cautividad”, un punto donde se concentra “el gran negocio del tráfico" de estos animales. EFE

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