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La jueza de las VPP pide que la Policía vaya al Ayuntamiento de Alicante para requerir documentación aún no enviada

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La jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, ha encargado a la Policía Nacional que se persone en el Ayuntamiento de Alicante para requerir a sus servicios jurídicos el envío urgente de diversa documentación que aún no han remitido.

Así lo ha acordado la magistrada en una providencia dictada este viernes, en la que justifica la decisión en que no consta respuesta del consistorio a dos requerimientos judiciales realizados los días 12 y 21 de este mes de mayo para que se aportaran esos documentos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

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De este modo, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los Juzgados de Alicante deberá personarse en las dependencias de los servicios jurídicos municipales para "identificar" a su responsable y requerirle para que aporte los documentos solicitados "en el plazo improrrogable de cinco días naturales".

Todo ello, según se detalla en la providencia, "bajo apercibimiento de que en caso de nuevo incumplimiento el responsable de tales servicios jurídicos incurriría en un delito de desobediencia" previsto en el artículo 556 del Código Penal.

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